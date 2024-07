Chine : le typhon Gaemi touche terre à l'Est de Taïwan (Chine)

Le typhon Gaemi , le troisième de cette année, a touché terre dans le district de Yilan, dans l'Est de Taïwan (Chine), faisant 2 morts et 201 blessés, a rapporté jeudi 25 juillet l'Agence Chine nouvelle citant les autorités locales.

Le typhon devrait se diriger vers l'ouest puis le nord-ouest à une vitesse estimée à 12 km par heure, accompagné de vents pouvant atteindre 184 km par heure près du centre, selon l'agence météorologique de Taïwan (Chine). Le typhon Gaemi a entraîné la suspension du service des chemins de fer à grande vitesse ainsi que l'annulation des 264 vols sur l'île et la suspension des cours scolaires et des activités commerciales dans 22 districts et villes.

APS/VNA/CVN