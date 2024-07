La Thaïlande lance une campagne d'éducation numérique contre les escroqueries

La Thaïlande a lancé le 27 juillet une campagne d'éducation numérique contre les escroqueries afin de rendre les utilisateurs thaïlandais vigilants et équipés pour lutter contre la tromperie en ligne, ainsi que de soutenir l'économie numérique durable du pays.

>> Le tourisme thaïlandais cible le marché français après les JO de Paris

>> La Thaïlande appelle les entreprises à soutenir les agriculteurs

>> La Thaïlande exige que les fabricants chinois de véhicules électriques augmentent leur taux de localisation

Photo : Nationthailand/CVN

La campagne #ThaisAware est une collaboration entre l'opérateur de plateforme de vidéos courtes TikTok, le ministère de l'Économie et de la Société numériques (DES), le Bureau du Conseil de protection des consommateurs, la Banque de Thaïlande, le Bureau central d'enquête, la Commission des valeurs mobilières et boursières (SEC), l'Agence de développement des transactions électroniques (ETDA), le projet COFACT et le Conseil des consommateurs de Thaïlande.

Dans le cadre de cette campagne, les agences gouvernementales et les organisations de la société civile lanceront du contenu éducatif basé sur leur expertise. Le BOT et la SEC joueront un rôle central dans l'éducation et la sensibilisation à la tromperie dans les transactions financières.

Parallèlement, le conseil de protection des consommateurs et le conseil des consommateurs ont uni leurs forces pour fournir des connaissances sur la manière d'agir en cas d'escroquerie en ligne, notamment dans les cas où les consommateurs reçoivent des produits déloyaux ou de qualité inférieure.

La campagne permet également aux utilisateurs de TikTok dans tout le pays de créer leur contenu et d'y apposer un hashtag #ThaisAware pour communiquer des avertissements et améliorer leurs compétences en matière de lutte contre la fraude numérique.

La fraude en ligne représente une menace multidimensionnelle pour les consommateurs thaïlandais, en particulier les utilisateurs des réseaux sociaux. Citant des rapports du Cyber Crime Investigation Bureau, TikTok a noté que 700 cas d'escroqueries et de fraudes se produisaient chaque jour, dont 40% concernaient des délits de commerce électronique.

Pas moins de 19.960 plaintes en ligne ont été signalées à l'ETDA au cours du premier semestre de cette année. Les problèmes les plus signalés étaient les escroqueries aux achats en ligne (43,44%), suivies des sites Web illégaux (31,27%), et d'autres problèmes tels que les escroqueries à l'investissement, la fraude à l'emploi en ligne et la protection des données personnelles (25,29%).

VNA/CVN