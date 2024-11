La Tunisie et l'Arabie saoudite signent un protocole d'accord pour encourager les investissements directs

La Tunisie et l'Arabie saoudite ont signé, samedi 16 novembre, un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'encouragement des investissements directs, a-t-on appris du ministère tunisien de l'Économie et de la planification.

D'après le bureau de communication du ministère, le mémorandum d'entente a été signé, à Tunis, par le ministre tunisien de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et le ministre saoudien de l'Investissement, Khaled Ben Abdelaziz Al-Faleh, qui effectue une visite officielle en Tunisie.

Cité par son département, M. Abdelhafidh a déclaré, à cette occasion, que "ce protocole d'accord vise à renforcer les liens et les relations entre les deux pays frères dans le domaine de l'investissement directement, en explorant les opportunités et en travaillant à les concrétiser, en renforçant la coordination et les échanges bilatéraux (...) en plus d'intensifier l'organisation de manifestations et de visites entre les secteurs privés des deux pays".

Dans ce contexte, le ministre tunisien a souligné la distinction des relations de coopération bilatérale et "le ferme souci des deux parties de les consolider davantage dans divers domaines, notamment économique, afin d'incarner les directives des dirigeants des deux pays frères et de servir les intérêts communs des deux pays".

Pour sa part, le ministre saoudien a souligné la solidité des relations bilatérales, "ainsi que la grande volonté de les consolider davantage, incarnant les directives des dirigeants des deux pays, soulignant la détermination des deux parties à faire progresser la coopération économique vers le niveau d'un partenariat stratégique dans la prochaine étape".

