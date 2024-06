La Thaïlande lancera un plan énergétique national en septembre

>> La Thaïlande cherche à diversifier ses sources d'énergie

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministère thaïlandais de l'Énergie prépare le Plan énergétique national 2024, qui devrait être lancé en septembre, dont les principaux contenus incluront des plans de construction de centrales nucléaires et un plafonnement des coûts de l'électricité à moins de 4 THB (0,11 USD) par unité.

L’Office de politique et de planification énergétiques (OEPP) a déclaré que ce plan directeur constituera les lignes directrices que les secteurs publics et privés concernés devront suivre pour assurer la stabilité énergétique du pays, atteindre l’objectif de zéro émission nette en 2065 et se conformer aux réglementations mondiales et aux accords commerciaux.

Le directeur général de l'OEPP, Weerapat Kiatfuengfoo, a déclaré que le plan national intégrera cinq plans liés à l'énergie pour garantir qu'ils progressent sur le même chemin, à savoir le Plan de développement de l'électricité (PDP) pour 2024-2037, le Plan de développement des énergies alternatives (AEDP), le Plan d'efficacité énergétique (EEP), le Plan Gaz et le Plan Pétrolier.

Les plans PDP et EEP seront les premiers à être soumis au processus d'audience publique, prévu les 12 et 13 juin, a-t-il déclaré, ajoutant que le PDP 2024 se concentrera sur la promotion de la sécurité énergétique du pays, la réduction de l'impact environnemental et le plafonnement des coûts énergétiques à un niveau inférieur à celui de l'énergie. 4THB par unité pour réduire la charge financière du public et des entrepreneurs.

Le ministère envisagera de construire des centrales électriques utilisant de nouvelles technologies, notamment de l'hydroélectricité à stockage par pompage et de petits réacteurs modulaires.

Weerapat Kiatfuengfoo a souligné que la Thaïlande aura besoin de davantage de centrales électriques, car la consommation électrique prévue d'ici 2037 sera d'environ 55.000 à 56.000 mégawatts, contre 36.000 mégawatts actuellement.

Pour aider à faire face à une utilisation accrue tout en minimisant les impacts environnementaux, la proportion d'électricité issue des énergies renouvelables sera augmentée de 36% de toute l'électricité actuellement produite à 51% d'ici 2037, a-t-il ajouté.

VNA/CVN