La Thaïlande et la France coopèrent pour promouvoir le soft power

Photo : Dô Sinh/VNA/CVN

Le DTN a précisé que les échanges avaient eu lieu dans le cadre de négociations tenues entre les agences compétentes des deux pays, la plus récente étant le 5e cycle de dialogue économique de haut niveau, organisé à Paris en avril dernier.

Selon la directrice du Département des négociations commerciales Chotima Iemsawasdikul, la Thaïlande échangera des connaissances et des expériences avec la France dans le domaine de l'exploitation du soft power. L'accent sera mis sur le développement de produits tels que des cosmétiques, des parfums, des textiles et la mode ainsi que sur le tourisme médical.

Mme Chotima a affirmé que la Thaïlande et la France entretenaient toujours des relations étroites dans les domaines de l'aviation, du transport ferroviaire et de la propriété intellectuelle. La France a proposé son soutien pour parvenir prochainement à un accord de libre-échange entre la Thaïlande et l'Union européenne, ouvrant ainsi de vastes opportunités de commerce et d'investissement entre les deux parties.

VNA/CVN