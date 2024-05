La Thaïlande s'efforce d'améliorer les avantages sociaux des travailleurs

Photo : Thethaiger/CVN

"Le gouvernement est déterminé à faire pression pour des réglementations qui donneront davantage de protection aux travailleurs, car nous sommes conscients que chaque travailleur est un moteur du développement économique", a déclaré Chai Wacharonke cité par le journal basé à Bangkok.

Selon les règles, la durée du travail d'un travailleur domestique ne doit pas dépasser huit heures par jour, et chaque travailleur a droit à un minimum d'une heure de pause, ainsi qu'au moins trois jours de repos pour des raisons personnelles.

Les travailleuses peuvent prendre jusqu'à 98 jours de congé de maternité, dont 45 jours payés. Le licenciement pour cause de grossesse n'est pas autorisé et il est également interdit de forcer les travailleuses enceintes à faire des heures supplémentaires, ou entre 22 heures et 6 heures du matin.

Par ailleurs, le ministre thaïlandais du Travail a mis en place un groupe de travail pour rechercher de nouvelles opportunités pour les travailleurs du secteur informel, a déclaré le porte-parole du ministère Phumphat Muanchan.

Selon lui, environ 20 millions de personnes sont employées comme travailleurs informels, allant des agriculteurs aux vendeurs ambulants, en passant par les travailleurs sous-traitants, les chauffeurs de taxi et les livreurs. Le ministère du Travail proposera un projet de loi pour leur offrir davantage de protection à la lumière de l'évolution de l'environnement économique.

VNA/CVN