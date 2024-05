Monnaie fragile, grosse coupure : l'Argentine lance un billet de 10.000 pesos

Un an à peine après avoir lancé un billet de 2.000 pesos, l'Argentine, à l'inflation toujours hors de contrôle et à la devise toujours fragile, a lancé mardi 7 mai un billet de 10.000 pesos, plus grosse coupure désormais en circulation.

>> Argentine : le président Milei annonce une dérégulation massive de l'économie

>> Le FMI annonce un versement de 4,7 milliards d'USD à l'Argentine

>> L'Argentine réaffirme son engagement envers le multilatéralisme lors de la réunion des MAE



Photo : Central Bank of Argentina/AFP/VNA/CVN

La Banque centrale (BCRA) a annoncé la mise en circulation du billet de 10.000 pesos (environ 11 USD), afin notamment "de faciliter les transactions". Et, "pour le dernier trimestre de l'année", le lancement d'un billet de 20.000 pesos.

Il y a un an pile, le précédent gouvernement (péroniste, centre-gauche) lançait un billet de 2.000 pesos (8,50 USD à l'époque au change officiel, mais 2,20 USD à présent), pour faire face à une dépréciation continue de sa monnaie et à une inflation déjà dévorante (+211% sur l'année 2023).

Le gouvernement a changé et le nouveau président ultralibéral Javier Milei administre une cure d'austérité à l'économie et à l'État, après une forte dévaluation. Mais l'inflation tarde à baisser (+51% au premier trimestre), et le peso, quoique stabilisé autour de 900 pour un USD, est encore surévalué aux yeux de nombre d'économistes.

Le gouvernement, lui, préfère une lente dépréciation glissante et maîtrisée, mais les banques réclamaient des coupures plus grosses que le billet de 2.000 pesos. Actuellement, avec 2.000 pesos on peut acheter à Buenos Aires un café et une "media luna" (mini croissant local) dans un établissement plutôt bas de gamme.

La nouvelle coupure est aux effigies de Manuel Belgrano et Maria Remedios del Valle, héros de l'indépendance.

La mise en circulation de ces nouvelles coupures pose la question de l'avenir de celles de 10 ou 20 pesos (1 ou 2 centimes), que consommateurs et commerçants ne comptent même plus, souligne la presse. Pour autant, le liquide reste crucial, dans une économie très informelle : 47% de travail informel, selon l'Organisation internationale du Travail.

AFP/VNA/CVN