La Thaïlande envisage une loi pour protéger les clients des escrocs en ligne

Le ministère thaïlandais de l'Économie et de la Société numériques (DES) a présenté un projet de loi visant à mieux protéger les personnes contre les escrocs en ligne.

Photo : The Nation/CVN

En vertu de la législation proposée, les fournisseurs de services de téléphonie mobile et les banques seront tenus responsables de la négligence en permettant à leurs clients d'être trompés, renforceront les contrôles sur l'envoi de messages courts avec des liens attachés et limiteront davantage la possession de cartes SIM téléphoniques.

Le ministre des DES, Prasert Chantararuangthong, a déclaré que le projet de loi vise à modifier le décret sur la cybercriminalité et est actuellement examiné par le Conseil d'État.

Le projet de loi vise également à augmenter les sanctions pour ceux qui vendent les informations personnelles de leurs clients sans leur consentement, d'un an de prison à cinq ans.

Les opérateurs de téléphonie mobile devront également surveiller de près les personnes qui passent plus de 100 appels par jour à partir du même numéro de téléphone et limiter la possession de cartes SIM à cinq par personne.

Les expéditeurs de messages courts avec des liens seront également invités à s'enregistrer auprès des fournisseurs de services pour empêcher les escrocs de tromper les gens avec de faux messages.

Selon le ministère, plus de 739.000 plaintes pour fraude en ligne ont été déposées auprès de la police entre le 1er mars et le 30 novembre de cette année, pour un montant de pertes estimé à plus de 77 milliards de THB (2,2 milliards d'USD).

VNA/CVN