Espagne : quatre ans de prison pour l'ex-patron du FMI Rodrigo Rato

L'ex-directeur du FMI, Rodrigo Rato, a été condamné à plus de quatre ans de prison et à plus de 2 millions d'euros d'amende pour des faits de corruption et des délits fiscaux portant sur son patrimoine, a annoncé vendredi 20 décembre un tribunal madrilène.

L'ancien ministre espagnol de l'Économie, Rodrigo Rato, avait déjà écopé de quatre ans et demi de prison en 2018 dans l'un des volets de l'affaire Bankia.

Cet homme de 75 ans a été reconnu cette fois-ci coupable de fraude fiscale, de blanchiment d'argent et de corruption. Il a été condamné par le Tribunal supérieur de justice de Madrid à quatre ans, neuf mois et un jour de prison pour "trois délits fiscaux, un délit de blanchiment d'argent et un délit de corruption", selon un communiqué.

Ancien vice-Premier ministre et ministre de l'Économie sous le gouvernement du Parti populaire (PP) de José Maria Aznar de 1996 à 2004, Rodrigo Rato a été reconnu coupable d'avoir caché des actifs dans des comptes bancaires aux Bahamas, en Suisse, à Monaco, au Luxembourg et au Royaume-Uni, entre autres lieux. Les enquêteurs ont découvert plus de 15 millions d'euros de fonds et de gains en capital non déclarés.

La Cour provinciale de Madrid a également constaté que M. Rato avait exploité une amnistie fiscale de 2012 introduite par le gouvernement du PP de Mariano Rajoy, mais n'a déclaré aucune des sociétés qu'il possédait.

