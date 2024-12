Premier ministre

L'Ukraine va interrompre le transit du gaz russe le 1er janvier 2025

Photo : AFP/VNA/CVN

"À 7h00 (5h00 GMT), le transit sera physiquement bloqué", a déclaré M. Shmyhal au Parlement.

La reprise du transit du gaz ne sera possible qu'à la demande de la Commission européenne et qu'à condition que l'Ukraine transporte du gaz non russe, a-t-il ajouté.

Dans le même temps, M. Shmyhal a fait remarquer que l'Ukraine reste tenue de poursuivre le transit du pétrole russe en vertu de l'Accord d'association avec l'Union européenne (UE) et du Traité sur la charte de l'énergie.

L'Ukraine était auparavant une voie de transit essentielle pour les livraisons de gaz russe à l'Europe.

Jeudi 19 décembre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit que Kiev ne prolongera it pas son accord quinquennal de transport de gaz avec la Russie, qui expire à la fin de 2024.

Xinhua/VNA/CVN