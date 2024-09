Région du Mékong

La Thaïlande appelle à des efforts conjoints pour atténuer les catastrophes naturelles

La Thaïlande a appelé à la coopération entre les pays riverains du Mékong et à prendre de nombreuses mesures pour résoudre les problèmes tels que la sécheresse et les inondations dans la région.

Photo : thaipbs/CVN

Le ministre thaïlandais des Affaires étrangères Maris Sangiampongsa a récemment rencontré les ambassadeurs des pays membres de la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS), pour résoudre les inondations le long du Mékong. L'ACMECS regroupe cinq pays – la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge et le Myanmar.

Au cours de la réunion, les participants ont discuté des plans à court et à long terme pour résoudre les problèmes liés au Mékong, notamment les inondations.

En ce qui concerne les plans à court terme, il a déclaré que des systèmes d'alerte aux catastrophes seront mis en place pour s'adapter aux conditions de la Thaïlande, du Myanmar et d'autres pays voisins qui ont des caractéristiques géographiques différentes.

À long terme, a déclaré Maris Sangiampongsa, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères organisera une réunion des pays du Mékong par le biais de mécanismes tels que l'ACMECS.

Le diplomate thaïlandais a souligné la nécessité d'une coopération et d'une coordination entre l'Institut du Mékong basé à Khon Kaen, les experts en gestion de l'eau et la Commission du Mékong (MRC).

En plus de l'Institut du Mékong, de la MRC et de l'ACMECS, Maris Sangiampongsa a mentionné d'autres mécanismes de coopération tels que la Coopération Mékong-Lancang (MLC) dont la Chine est membre, et des cadres tels que les groupes Mékong-États-Unis, Mékong - Japon et Mékong - République de Corée. Ces organisations combineront l'expertise de l'Institut du Mékong et de la MRC pour aider à résoudre les problèmes liés au Mékong.

