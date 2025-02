La Thaïlande accueille 3,7 millions de touristes étrangers en janvier

La Thaïlande a accueilli 3,7 millions de touristes étrangers en janvier, soit une augmentation de 22,2 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon les données publiées par le ministère du Tourisme et des Sports dimanche 9 février.

>> La Thaïlande optimiste quant à l’objectif de croissance du PIB pour 2025

>> Thaïlande, destination préférée pour célébrer le Nouvel An lunaire

>> La Thaïlande continue de dominer le marché laitier de l'ASEAN

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La Chine a été le plus grand marché source avec 662.779 arrivées, suivie de la Malaisie (443.015), de la Russie (255.920), de la République de Corée (209.065), de l'Inde (185.809), du Royaume-Uni (121.529) et des États-Unis (118.038). Les autres du top 10 sont Taïwan - Chine (116.779), l'Allemagne (112.828) et la France (110.515).

Le ministre du Tourisme et des Sports, Sorawong Thienthong, avait annoncé plus tôt que 2025 avait été désignée "Année du tourisme et des sports de Thaïlande 2025".

Il a également révélé que le ministère avait relevé l’objectif touristique de cette année de 39 à 40 millions de visiteurs étrangers. Le gouvernement espère que les touristes étrangers généreront 3,5 billions de THB (environ 103 milliards d'USD) de revenus cette année.

VNA/CVN