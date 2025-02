France

Clara Luciani entre au musée Grévin

" J'avais très peur de me rencontrer. Finalement, ça s'est plutôt bien passé" : la chanteuse Clara Luciani a inauguré sa statue de cire au musée Grévin de Paris mardi soir 4 février.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je ne m'attendais pas du tout à entrer un jour au musée Grévin. J'ai l'impression d'être dans un rêve, qu'il faudra se réveiller demain. Et en fait, non, c'est la réalité", s'est enthousiasmée Clara Luciani, vêtue du même tailleur noir de la marque Céline que son double de cire.

"Je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise avec moi-même, j'avais très peur de me rencontrer. Finalement, ça s'est plutôt bien passé, je crois qu'on s'entend même bien elle et moi", a ajouté la chanteuse.

L'autrice, compositrice et interprète est une figure incontournable de la scène musicale française. Révélée au grand public grâce au titre La Grenade (2018), elle enchaine depuis les tubes et les récompenses aux Victoires de la musique, dont artiste féminine en 2020 et album de l'année pour Cœur en 2022. Des catégories dans laquelle elle est à nouveau nommée pour l'édition 2025 prévue le 14 février, suite à la sortie de son dernier album Mon sang.

Marraine de la Star Academy 2024, elle est choisie la même année pour interpréter La Romance de Paris sur le parvis de Notre-Dame pour la réouverture de la cathédrale le 7 décembre.

L'artiste a élargi son répertoire en s'essayant au cinéma avec son premier rôle dans Joli Joli (2024), réalisé par Diastème, où elle incarne une actrice montante. La première chanteuse à entrer au musée Grévin a été Yvette Guilbert en 1893.

