Agoda

Thaïlande, destination préférée pour célébrer le Nouvel An lunaire

Bien que le Nouvel An lunaire (Têt) ne soit pas un jour férié en Thaïlande, le pays d'Asie du Sud-Est est de plus en plus considéré comme une destination préférée des touristes internationaux, y compris ceux des pays qui considèrent le Têt comme la fête la plus importante de l'année.

Photo : Dô Sinh/VNA/CVN

La plateforme de voyage numérique Agoda a constaté que la Thaïlande a consolidé sa position de destination préférée pour ceux qui cherchent à célébrer le festival, qui a commencé le 29 janvier, marquant l'année du serpent.

Cela s'est manifesté dans les recherches d'hébergement sur la plateforme Agoda en décembre et a réaffirmé Bangkok comme le plus grand pôle d'attraction touristique du pays au cours de la période.

Pattaya dans la province de Chon Buri et Chiang Mai se classent respectivement deuxième et troisième, avec des recherches d'hébergement en hausse de 38% et 55% par rapport à l'année dernière, a déclaré Agoda.

Les touristes nationaux recherchent également des destinations autrefois négligées comme Khon Kaen, qui a connu une augmentation de 2.964% des recherches d'hébergement d'une année sur l'autre.

Parallèlement, les recherches des touristes étrangers pour des lieux où séjourner à Bangkok pendant cette période de fêtes ont augmenté de 70%. Parmi les autres destinations populaires figurent Phuket et le district de Hat Yai à Songkhla, avec un taux de recherche en hausse de 80% et 30%, respectivement, a déclaré Agoda.

Selon les médias thaïlandais, l'une des principales raisons pour lesquelles les gens veulent affluer en Thaïlande pendant le Nouvel An lunaire est que le pays est pratique et sûr, en particulier en matière de voyages et de transports, ont déclaré les touristes.

De nombreux touristes ont déclaré que le climat chaud, la culture dynamique et l'hospitalité exceptionnelle font du pays un choix populaire à cette période de l'année.

Agoda a noté que la Thaïlande étant habituée à accueillir les touristes internationaux et nationaux, son mélange de festivités traditionnelles et de commodités modernes continue d'attirer les voyageurs.

VNA/CVN