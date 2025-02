France

Les derniers trésors de Didier Ludot, "l'antiquaire de la mode", s'arrachent

Photo : AFP/VNA/CVN

Organisée jeudi 30 janvier dans les locaux de la maison dans le VIIIe arrondissement de Paris, la vente a réalisé un total de 695.000 euros, avec 98% de lots vendus, précise un communiqué. "La vente a plus que doublé son estimation basse après 10 heures de vente", se félicite l'entreprise.

Intitulée "Dernier passage", cette vente était la dernière d'une série commencée il y a quelques années. Surnommé "l'antiquaire de la mode", Didier Ludot prend sa retraite après 50 ans à régner sur le Palais-Royal avec son magasin devenu une référence dans son domaine.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je me sens un peu déconnecté de ce milieu maintenant", expliquait le septuagénaire à la presse au début du mois. "Les femmes qui achètent maintenant, surtout les jeunes, elles n'ont aucune culture mode", déplorait-il.

Au total, 384 modèles signés Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Jeanne Lanvin ou encore Madame Grès étaient mis en vente.

Parmi les lots stars figuraient un ensemble cocktail Balenciaga en satin et velours rouge collection haute couture automne-hiver 1958 et la "Sévillane", célèbre robe du soir de Saint Laurent pour Christian Dior datant de 1959, vendus respectivement 40.960 euros et 32.000 euros, alors qu'ils étaient estimés entre 3.000 et 5.000 euros.

Photo : AFP/VNA/CVN

"De nombreuses créations ont été acquises par les départements Patrimoine des grandes maisons de couture et par des musées étrangers. Collectionneurs, fondations et professionnels de la mode étaient au rendez-vous dans une salle comble ou au téléphone et ont surenchéri sur ces trésors", a détaillé le responsable de la vente, Hubert Felbacq, dans le communiqué.

Une vente en ligne se poursuit jusqu'au 10 février pour écouler les 2% de lots restants.

Tout doit disparaître, martelait il y a quelques semaines Didier Ludot. "Ces robes, je les ai dans ma tête. Donc elles seront toujours à moi", assurait-il toutefois dans un sourire.

AFP/VNA/CVN