Beyoncé en concert au Stade de France les 19 et 21 juin

La superstar américaine Beyoncé, sacrée aux Grammy Awards dimanche 2 février, sera en concert au Stade de France les 19 et 21 juin, dans le cadre de sa tournée mondiale "Cowboy Carter tour", a annoncé le producteur Live Nation lundi 3 février.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ces deux concerts font partie des 22 dates de sa nouvelle tournée qui débutera le 28 avril à Los Angeles et passera par Londres et Paris, hors États-Unis (Los Angeles, New York, Chicago...), a indiqué le producteur mondial de tournées.

L'annonce intervient quelques heures après le sacre de "Queen B" aux Grammy Awards de Los Angeles : lors de cette cérémonie, elle a remporté trois trophées grâce à son album country Cowboy Carter, dont le plus prestigieux, celui d'album de l'année

Éternelle prétendante, Beyoncé, 43 ans, n'avait jamais réussi à remporter la récompense reine.

Il s'agit d'une consécration et d'une reconnaissance tant attendue par ses pairs pour la chanteuse, par ailleurs femme d'affaires. Ses dizaines de victoires dans des catégories mineures faisaient déjà d'elle l'artiste la plus titrée des Grammy Awards.

Née à Houston, Beyoncé explore avec Cowboy Carter ses racines texanes et rend hommage aux influences afro-américaines de la country, un genre longtemps dominé par des hommes blancs et conservateurs.

Outre son trophée du meilleur album, elle a également remporté dimanche 2 février le prix du meilleur album country et celui du meilleur duo country, pour sa chanson II Most Wanted, interprétée avec Miley Cyrus.

Après une phase de prévente, la billetterie ouvrira le 14 février.

AFP/VNA/CVN