Inde : plus de 420 millions de fidèles hindous ont participé à la Kumbh Mela

Plus de 420 millions de fidèles hindous se sont baignés dans les fleuves sacrés du Nord de l'Inde depuis la mi-janvier lors de la Kumbh Mela, présenté comme le plus grand rassemblement religieux de tous les temps, a annoncé vendredi 7 février le gouvernement.

>> Malgré le COVID-19, des centaines de milliers d'hindous se baignent dans le Gange

>> Pénitence et prières : les Hindous de Malaisie célèbrent la fête de Thaipusam

Photo : ANI/VNA/CVN

Il n'est toutefois pas possible de vérifier de manière indépendante ce chiffre, qui équivaut aux populations américaine et canadienne réunies. Il a été calculé grâce à l'intelligence artificielle (IA) et aux caméras de surveillance déployées sur le site.

"Plus de 420 millions de fidèles se sont baignés dans le saint Triveni Sangam", a déclaré le bureau de presse du gouvernement, en référence au confluent des fleuves sacrés du Gange, de la Yamuna et de la mythique Saraswati.

Tous les 12 ans, la Kumbh Mela rassemble à Prayagraj, dans le nord de l'Inde, des dizaines de millions de fidèles venus de tout le pays et de l'étranger pour, selon la coutume hindoue, se livrer à des bains rituels, se laver de tous les péchés et d'interrompre le cycle de la réincarnation.

Le coup d'envoi de cette édition a été donné le 13 janvier et les festivités prendront fin le 26 février. Les autorités attendaient initialement quelque 400 millions de fidèles, chiffre manifestement déjà dépassé, une vingtaine de jours avant la fin de l'événement.

La religion et la politique sont étroitement liées en Inde, et certains dénoncent le fait que le succès de ce rassemblement est, pour le Premier ministre nationaliste hindou Narendra Modi, qui s'est lui-même baigné mercredi, un moyen de redorer son blason.

Yogi Adityanath, un moine qui prône un hindouisme radical, présenté comme un successeur potentiel à Narendra Modi, est le chef de l'exécutif de l'État de l'Utter Pradesh, où se déroule le festival.

Les organisateurs ont expliqué avoir recours à l'IA ainsi qu'à tout un réseau de caméras et de drones pour compter et assurer la sécurité des millions de pèlerins qui s'y pressent tous les jours.

Ces importants moyens n'ont cependant pas empêché une bousculade meurtrière le 29 janvier, qui a fait au moins 30 morts et 90 blessés.

Ces décès ont porté un coup aux affirmations de M. Adityanath et de son gouvernement qui se prévalaient de l'excellente gestion de l'événement.

Dans les heures qui ont suivi la bousculade, les autorités sont restées muettes, se bornant à parler de blessés alors que des vidéos laissaient présager le pire.

AFP/VNA/CVN