Louvre

Pour voir La Joconde, il faudra un billet en plus de l'accès au musée

La présidente du Louvre, Laurence Des Cars, ne souhaite pas de billet d'accès pour La Joconde seule mais un billet supplémentaire en plus de l'entrée dans le plus musée le plus visité au monde, a-t-elle précisé dimanche 2 février sur France Inter.

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'idée, c'est d'avoir un billet Louvre qui vous donne accès aux collections permanentes et aux expositions (...) et, si vous souhaitez voir la Joconde, ce sera ce billet plus l'accès à la Joconde", a déclaré Mme Des Cars.

Après une alerte qu'elle avait adressée à la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur l'état du musée, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces au sujet de la rénovation du Louvre fin janvier.

Le président de la République a indiqué qu'un chantier devrait s'achever en 2031 et offrir un nouvel espace et une entrée indépendante pour l'accès à La Joconde.

Le tableau de Léonard de Vinci sera "accessible de manière autonome par rapport au reste du musée et doté pour cette raison d'un titre d'accès propre", avait indiqué M. Macron.

Interrogée dimanche 2 février sur France inter, Laurence Des Cars a précisé que La Joconde serait installée "probablement sous la Cour carrée", "un espace dédié qui permettra aux visiteurs de regarder enfin sereinement ce tableau".

"Notre proposition, c'est bien d'assumer le statut exceptionnel de La Joconde", a-t-elle martelé, qualifiant l'œuvre de "bénédiction pour le Louvre".

AFP/VNA/CVN