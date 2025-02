La Thaïlande continue de dominer le marché laitier de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

La Thaïlande reste le premier exportateur régional en raison d’une forte demande de marchés clés, notamment la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, Singapour, les Philippines et le Myanmar. La forte hausse des exportations de produits laitiers est attribuée à l'efficacité de la fabrication thaïlandaise, à ses prix compétitifs et à l'absence de droits de douane à l'importation dans le cadre de l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ASEAN (ATIGA).

Les produits laitiers thaïlandais bénéficiant d'une forte demande régionale comprennent le yaourt, le lait UHT, le babeurre, la crème et le lait de soja mélangé à des produits laitiers.

Selon le vice-ministre thaïlandais du Commerce, Suchart Chomklin, outre l'ASEAN, les accords de libre-échange régionaux ont ouvert la porte aux exportations de produits laitiers thaïlandais vers des marchés majeurs tels que la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Chili et Hong Kong (Chine), qui ont éliminé les droits d'importation sur les produits laitiers thaïlandais. Les exportateurs thaïlandais sont encouragés à maximiser les avantages des ALE et à suivre l’évolution des tendances de consommation pour maintenir leur compétitivité mondiale.

Pour élargir l'accès au marché, la Thaïlande cherche activement à conclure de nouveaux accords de libre-échange avec la République de Corée et l'ASEAN - Canada, qui créeront des canaux d'exportation supplémentaires pour les produits laitiers. Le gouvernement thaïlandais étudie également d'éventuels accords avec des pays d'Afrique et d'Amérique du Sud pour réduire les barrières commerciales et diversifier les marchés d'exportation.

VNA/CVN