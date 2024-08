La Serbie et la France signent des accords pour promouvoir leurs relations

La Serbie et la France ont signé jeudi 29 août une série d'accords préliminaires concernant l'énergie nucléaire et les matières premières stratégiques, ainsi qu'un accord portant sur l'acquisition d'avions de combat français Rafale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président français Emmanuel Macron est arrivé jeudi après-midi 29 août en Serbie pour une visite de deux jours. Le président serbe Aleksandar Vucic s'est entretenu avec lui et ils ont assisté à la signature de plus d'une dizaine d'accords entre les gouvernements et les entreprises des deux pays.

Lors de la conférence de presse qui a suivi leur rencontre, M. Vucic a souligné la profondeur des discussions, qui ont porté sur les relations bilatérales, le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne (UE) et des questions européennes et mondiales plus larges.

"Les accords que nous avons signés aujourd'hui concernent tous les aspects de notre vie sociale et économique", a déclaré M. Vucic. Il a également souligné l'importance de l'achat par la Serbie de douze avions de combat Rafale à la France.

M. Macron a affirmé que les accords signés reflètent le soutien de la France à l'intégration de la Serbie dans l'UE par le biais de liens renforcés. "Nous devons réformer l'Union européenne et l'élargir", a-t-il souligné.

Outre les lettres d'intention sur l'énergie nucléaire et les matières premières stratégiques, ainsi que l'accord sur l'achat d'avions de combat Rafale, les deux pays ont également signé des lettres d'intention sur la protection de l'environnement, la santé, l'agriculture et l'industrie alimentaire, le tourisme et les projets d'infrastructure.

Xinhua/VNA/CVN