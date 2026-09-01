La Semaine culturelle et touristique de Môc Châu célèbre la diversité culturelle des ethnies

La Semaine culturelle et touristique de Môc Châu 2026 et le Festival international du brocart de Son La se sont ouverts le 31 août dans le quartier de Môc Châu, province montagneuse septentrionale de Son La, dans le cadre des activités marquant le 81 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945).

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L’événement a réuni l’ancienne membre du Bureau politique et ancienne vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale Tong Thi Phong, des représentants de ministères et de secteurs, des artisans, artistes, stylistes, mannequins, représentants d’organisations nationales et internationales, ainsi qu’un grand nombre d’habitants locaux et de visiteurs.

Photo : DTPT/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Ha Trung Chiên, a déclaré que Môc Châu bénéficiait de conditions naturelles favorables et de paysages diversifiés, avec notamment de vastes plantations de thé, des pâturages et des vallées couvertes de fleurs au fil des saisons. La région abrite également des costumes traditionnels, des coutumes et des pratiques culturelles caractéristiques des différentes communautés ethniques.

Selon lui, la combinaison des paysages naturels et du patrimoine culturel a contribué à faire de Môc Châu une destination touristique majeure du Nord-Ouest.

La Semaine culturelle et touristique de Môc Châu 2026, qui se déroule du 31 août au 5 septembre dans la Zone touristique nationale de Môc Châu et dans la zone de la Porte frontière internationale de Long Sap, propose un large éventail d’activités culturelles, touristiques, commerciales et sportives.

Parmi les temps forts figurent le Festival international du brocart de Son La et le programme artistique "Môc Châu - L’appel de la saison de l’amour". D’autres activités sont également organisées, notamment un concours mettant à l’honneur la culture culinaire et les espaces touristiques des communes et quartiers de la province, des spectacles culturels de rue, une exposition et foire commerciale de produits agricoles locaux ainsi que des activités sportives traditionnelles.

À travers cet événement, Son La entend promouvoir ses potentiels naturels, culturels et touristiques auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers, tout en créant des opportunités d’attirer les investissements et de renforcer la coopération en faveur d’un développement touristique durable.

À l’issue de la cérémonie d’ouverture, le premier Festival international du brocart de Son La s’est tenu sur le thème "Tisser le patrimoine, harmoniser les couleurs", avec la participation de stylistes de plusieurs pays asiatiques.

Le festival s’est articulé autour de trois volets - "Tisser le patrimoine", "Une symphonie de couleurs" et "Les couleurs de l’époque" -, combinant présentations de mode et spectacles artistiques afin de mettre en valeur la préservation et le développement contemporain de l’art traditionnel du brocart.

Les collections de stylistes vietnamiens et étrangers se sont inspirées des motifs et ornements traditionnels du brocart, tandis que les prestations d’artistes renommés ont enrichi le programme.

Le Festival international du brocart de Son La met en lumière la beauté du brocart et rend hommage aux peuples et aux mémoires culturelles préservées et incarnées dans chaque ligne, chaque motif et chaque couleur. Le brocart, intimement lié à l'art, à la mode et à la créativité contemporaine, conserve sa beauté originelle tout en s'enrichissant d'une nouvelle approche et d'une opportunité d'intégration internationale.

VNA/CVN