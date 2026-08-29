ITE HCMC 2026 : Booster le tourisme via le branding et les partenariats

Face à une concurrence accrue entre les destinations, les activités de promotion touristique doivent répondre à de nouvelles exigences. Il ne s’agit plus seulement d’attirer les touristes, mais aussi de construire des marques, d’améliorer l’attractivité des destinations et d’établir une position durable.

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Photo : VNA/CVN

Tel est le constat dressé par les représentants des agences de gestion et les experts lors de l’atelier "Valoriser la promotion touristique grâce au branding de destination et au renforcement des partenariats internationaux", organisé par le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec The Outbox Company, qui s’est tenu dans la mégapole du Sud, le 27 août après-midi. Cet événement s’inscrivait dans le cadre du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC) 2026, qui s’est déroulé du 27 au 29 août.

Selon les experts, la promotion touristique a longtemps été perçue principalement sous l’angle de la communication et de la publicité, visant à accroître la notoriété des destinations et à augmenter le nombre de visiteurs. Or, dans le nouveau contexte, la simple prise de conscience ne suffit plus. Pour être reconnaissable, une destination a besoin d'une identité propre, d'une valeur unique pour être choisie et, surtout, d'une expérience cohérente pour être mémorable et recommandée.

"Une marque touristique ne peut être construite par une seule agence de gestion ou un seul organisme de promotion. Aucune organisation ne peut s'approprier l'intégralité de la marque d'une destination. Une marque se construit à partir de la somme des politiques, des produits, des services, des personnes, de la communauté, des infrastructures, de l'environnement, des médias et des expériences des visiteurs. Par conséquent, pour construire une marque touristique, c'est aussi créer et coordonner un écosystème touristique qui converge vers une identité partagée et une promesse commune", a souligné Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô-Chi-Minh-Ville.

En réalité, après une forte reprise, le tourisme à Hô Chi Minh-Ville entre dans un nouveau cycle de développement, et la concurrence entre les destinations s'intensifie. Dès lors, le défi pour la ville n'est plus seulement d'attirer davantage de touristes, mais surtout de créer de la valeur à long terme pour chaque touriste, de se démarquer et de bâtir une marque touristique durable.

Le directeur adjoint Lê Truong Hiên Hoa a ajouté qu'après une forte reprise, le tourisme de la ville entre dans un nouveau cycle de développement. Au cours des sept premiers mois de 2026, la ville devrait accueillir plus de 7,13 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 42,7% par rapport à la même période de l'année précédente ; le nombre de visiteurs nationaux a atteint près de 31,7 millions. Les recettes touristiques totales sont estimées à 237.466 milliards de dôngs, soit une hausse de 55,3%, représentant 72% de l'objectif annuel. Ces résultats sont très encourageants. Toutefois, face à la concurrence accrue entre les destinations, l’enjeu de localité n'est plus seulement d'attirer davantage de touristes, mais surtout de créer une valeur durable pour chacun d'eux, de démarquer et de bâtir une marque touristique pérenne et dynamique.

Passer de la promotion touristique à la gestion de la marque de destination

Fort de son expérience auprès de partenaires, d'agences de gestion et d'entreprises touristiques de la région Asie-Pacifique, Paul Pruangkarn, directeur du marketing et de la communication de la Pacific Asia Travel Association (PATA), souligne que la promotion d'une destination vise avant tout à attirer les touristes. Un changement de perspective stratégique s'impose donc : il faut passer de la simple promotion touristique à la gestion de la marque de destination. Plus précisément, cette dernière doit être considérée comme le fondement de la promotion touristique, et le rôle des populations locales est crucial pour transmettre aux touristes une expérience authentique.

Selon Pruangkarn, si les ressources naturelles attirent les touristes, ce sont les populations locales qui offrent les expériences authentiques plébiscitées par les touristes aujourd'hui. Parallèlement, les populations sont un élément essentiel à la préservation et au développement durable des destinations en particulier, et du tourisme en général. Afin de maximiser la valeur des ressources naturelles et humaines dans la promotion touristique, tous les acteurs doivent renforcer leurs compétences en matière de gestion de la marque de destination et créer une chaîne d'approvisionnement touristique locale harmonieuse.

Paul Pruangkarn a ajouté qu'une gestion efficace de la marque d'une destination exige un positionnement stratégique, la promotion de son authenticité et la construction d'une image de marque claire. C'est la seule façon d'offrir des expériences qui incitent les visiteurs à revenir et à recommander la destination. Pour convaincre les touristes, il est essentiel de s'appuyer sur des atouts locaux et uniques, ainsi que sur des facteurs de différenciation, mais la gestion de l'information demeure primordiale dans la promotion et le marketing d'une destination. Une destination bien gérée peut attirer des visiteurs non seulement en haute saison, mais aussi en basse saison, et mobiliser diverses sources de financement afin de bâtir un écosystème connecté pour un développement durable.

Compétitivité de la marque de destination

D'un point de vue analytique, Nguyên Anh Thu, cofondatrice et directrice de recherche de The Outbox Company, a déclaré que la compétitivité d'une marque de destination se forge avant même la réservation du voyage et dépend de la perception qu'en a le voyageur.

De plus, dans le contexte actuel, la compétitivité des destinations nécessite d'analyser les facteurs qui déterminent leur position et leur attractivité sur un marché du tourisme de plus en plus diversifié et en constante évolution. L’amélioration de la compétitivité ne se limite pas à attirer davantage de touristes ; il s’agit aussi d’accroître la valeur ajoutée pour chaque touriste, d’améliorer la qualité de son expérience et de renforcer l’image de marque de la destination.

Parallèlement, l’investissement de l’analyse des données touristiques est considéré comme un facteur de plus en plus important, permettant aux destinations de mieux comprendre le marché et les touristes, et de prendre des décisions de développement adaptées.

Texte et photos : Tân Dat/CVN