Tourisme MICE : durabilité, numérique et opportunités

Forum de haut niveau sur le tourisme, organisé le 27 août dans le cadre de la 20 e édition du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026),a exploré les enjeux du secteur autour du thème : " Tourisme MICE - À l’ère du numérique : durabilité, connectivité et opportunités ".

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En présence de la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, le forum a rassemblé des représentants ministériels cambodgiens, lao et vietnamiens, le corps diplomatique, ainsi que de nombreux acteurs publics et privés du secteur touristique international.

Selon la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà, au cours des 20 dernières années, l’ITE HCMC a dépassé le simple cadre d'un salon de promotion touristique pour devenir une plateforme essentielle permettant de connecter les marchés, d'engager un dialogue politique et de promouvoir la coopération touristique entre le Vietnam, la région et le monde.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a indiqué que le tourisme mondial évolue rapidement vers la qualité, l'innovation, la connectivité et la durabilité. Dans ce contexte, le tourisme MICE (réunions, incentives, congrès et expositions) constitue non seulement un produit touristique à forte valeur ajoutée, mais aussi un vecteur d'échanges commerciaux, d'investissements, de connaissances, de technologies et de culture. La valeur du tourisme MICE ne se mesure pas uniquement au nombre de participants, mais aux connexions et aux opportunités créées après chaque événement. L'Asie du Sud-Est et la sous-région du Mékong possèdent de nombreux atouts pour le développement de ce secteur.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a souligné que, dans un contexte de concurrence mondiale, les avantages individuels ne suffisent plus ; la connectivité et la synergie engendrent une force collective. Il est donc impératif de passer d'un développement individuel à la création conjointe d'un espace de tourisme MICE régional hautement compétitif, en s'appuyant sur trois axes clés :

Premièrement, développer conjointement le marché : connecter les destinations, les compagnies aériennes ainsi que les produits et promouvoir l'ensemble de manière concertée ; développer des itinéraires MICE multinationaux ; passer d'une concurrence stérile à une création de marché conjointe et à la valorisation des avantages.

Deuxièmement, améliorer conjointement la qualité et la compétitivité : promouvoir un MICE plus écologique, plus intelligent et plus professionnel ; renforcer le partage des normes, des technologies, des données, des expériences et le développement des ressources humaines. La qualité de chaque destination contribuera à accroître la compétitivité de toute la région.

Troisièmement, créer conjointement de la valeur ajoutée : connecter le tourisme MICE au commerce, à l'investissement, à la science, à la technologie, aux industries culturelles et à l'innovation. Il faut développer conjointement des produits, des marques événementielles et des chaînes de valeur régionales. Chaque événement doit générer davantage d'opportunités et de valeur pour chaque pays et région, et contribuer au développement mondial.

"Lors de ce forum du tourisme de haut niveau, j'espère que les délégués partageront leurs expériences et proposeront des initiatives concrètes pour garantir que le tourisme MICE soit véritablement durable, intégré et propice au développement dans cette nouvelle ère. Pour le Vietnam, faire du tourisme un secteur économique clé est une politique constante. Dans cette nouvelle ère de développement, face à l'exigence d'une croissance rapide et durable et au renforcement de la position nationale, le tourisme MICE doit être positionné comme un produit stratégique du tourisme vietnamien, ciblant une clientèle exigeante tout en stimulant le commerce, l'investissement et en renforçant la compétitivité nationale", a souligné la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà.

Priorité à quatre tâches clés

Pour faire du tourisme MICE un produit véritablement stratégique, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a proposé que ministères, branches et localités se concentrent sur les tâches clés suivantes :

Premièrement, perfectionner le cadre institutionnel, harmoniser les infrastructures et renforcer la compétitivité du tourisme d'affaires : le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme devrait conseiller d'urgence le gouvernement sur la mise en œuvre de la résolution du Politburo relative au développement du tourisme en tant que secteur économique clé de la nouvelle ère. Cette résolution est essentielle dans cette phase de développement et contribue à renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme devrait également élaborer rapidement une stratégie nationale de développement du tourisme MICE, proposer des mécanismes et des politiques efficaces pour attirer les principales organisations et entreprises internationales du secteur, et, parallèlement, privilégier le développement de centres de tourisme MICE reliés à des infrastructures stratégiques et à des complexes de congrès et d'expositions aux normes internationales.

Deuxièmement, innover en matière de produits, développer les marchés et construire des marques : associer le tourisme MICE au patrimoine culturel, à la gastronomie, à l'économie nocturne, au tourisme côtier, à la santé et au bien-être afin d'en accroître la valeur. Il convient de passer d'une promotion isolée à une approche intégrée des destinations, et d'une attitude passive à une démarche proactive de l'accueil, de l'organisation d'événements à la création de marques événementielles régionales et internationales.

Troisièmement, accélérer la transition écologique et numérique, et améliorer la qualité de l'écosystème MICE : développer des normes MICE écologiques proches des standards internationaux ; promouvoir l'application de l'IA, des données et des plateformes numériques ; développer des ressources humaines et des entreprises professionnelles et compétitives, participant plus activement à la chaîne de valeur MICE au niveau régional et mondial.

Quatrièmement, pour Hô Chi Minh-Ville : elle doit continuer à exploiter plus efficacement ses atouts de métropole internationale, de plaque tournante du commerce international et de porte d'entrée touristique ; se concentrer sur le développement de produits touristiques distinctifs et caractéristiques tels que le tourisme urbain, culturel, historique, gastronomique, d'achat et communautaire. En particulier, la ville doit continuer à jouer un rôle de pionnière, en s'efforçant de devenir un centre de tourisme MICE hautement compétitif dans la région ; et simultanément, faire de l’ITE HCMC une plateforme reliant les politiques, les marchés, les entreprises et les destinations internationales, faisant de la cité le principal moteur touristique du Vietnam et une destination de premier plan dans la région.

Le marché du tourisme MICE pèse près de 6 milliards d’USD

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a déclaré que, compte tenu de l'évolution de la croissance, passant de la quantité à la qualité et à la durabilité ; de l'exploitation des ressources à la création de valeur ; et de la fourniture de services individuels à la construction d'un écosystème touristique compétitif à l'échelle internationale, le tourisme MICE représente l'un des segments stratégiques capables de mener cette transformation. Des rapports d'organismes de recherche internationaux réputés montrent que le marché mondial du tourisme MICE entre dans une phase de forte accélération, avec des projections dépassant 1.800 milliards d’USD d'ici 2026 et visant 2.500 milliards d’USD en 2031. Les dépenses moyennes y sont 3 à 6 fois supérieures à celles des touristes traditionnels, et les séjours s'avèrent plus longs. Ce marché a notamment le potentiel de dynamiser les chaînes de valeur, de l'hébergement à l'aviation, en passant par les transports, la restauration, le commerce, les médias et les technologies. Elle a ajouté qu'au Vietnam, le marché du tourisme MICE approche désormais les 6 milliards d’USD, contribuant de manière significative au chiffre d'affaires total de l'ensemble du secteur touristique. Plus important encore, le tourisme MICE génère non seulement des revenus pour le tourisme, mais crée également des opportunités de réseautage et contribue à définir clairement l'image de marque des destinations. Par conséquent, il est aujourd'hui considéré comme un moteur essentiel pour renforcer la valeur ajoutée, la qualité et la compétitivité du secteur touristique mondial en général et du Vietnam en particulier.

La ministre Lâm Thi Phuong Thanh a souligné que, en tant qu'organisme public de gestion du tourisme, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme s'est fixé comme priorités, pour la période à venir, la mise en place de mécanismes et de politiques visant à attirer les investissements et à favoriser l'organisation d'événements MICE d'envergure au Vietnam. En conséquence, l'ensemble du secteur s'attachera à mettre en œuvre les solutions clés suivantes : conseiller le gouvernement sur le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique pour promouvoir le tourisme MICE, et normaliser les critères nationaux en matière de tourisme MICE et de tourisme durable ; construire un écosystème de tourisme MICE hautement interconnecté au Vietnam ; développer des destinations MICE dotées d'identités uniques et renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes du secteur ; et enfin, miser sur l'innovation, la transformation numérique et la transition écologique comme nouveaux piliers du secteur MICE au Vietnam.

"Notre objectif est de développer le tourisme MICE en harmonie avec la marque nationale du tourisme vietnamien ; de renforcer la coopération stratégique avec des organisations internationales prestigieuses afin de participer activement aux grandes conférences et forums économiques et sociaux internationaux. Chaque événement international au Vietnam doit être l'occasion de mettre en valeur le pays, son peuple, son identité culturelle, son patrimoine, sa gastronomie et ses réussites en matière de développement. Nous espérons créer une attractivité qui encourage les visiteurs du secteur MICE à prolonger leur séjour au Vietnam, à vivre des expériences mémorables et à revenir par amour pour le pays et ses habitants", a affirmé la ministre Lâm Thi Phuong Thanh.

Renforcer le partage d'expériences spécifiques

Dans son allocution de bienvenue au forum, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Lôc Hà, a déclaré que pour la métropole, le développement du tourisme MICE vise non seulement à attirer davantage de délégations et d'événements internationaux, mais aussi à améliorer la qualité et la position de la ville au sein du réseau des destinations MICE régionales et mondiales. C'est pourquoi la municipalité a adopté la résolutionN° 52 relative aux politiques de soutien à l'attraction de délégations et d'entreprises, témoignant ainsi de sa détermination à créer des conditions plus favorables pour que le tourisme MICE devienne un segment clé de son économie touristique.

Selon Nguyên Lôc Hà, pour que le tourisme MICE devienne un véritable moteur de croissance, aucune collectivité locale ni aucune entreprise ne peut réussir seule. Une étroite coordination entre les organismes de gestion, les entreprises, les organisations internationales et les autorités locales s'avère indispensable. Il est essentiel de connecter les destinations aux compagnies aériennes, aux hébergeurs, aux organisateurs d'événements, aux centres de congrès, aux secteurs du commerce et des services, ainsi qu'aux communautés locales. Plus important encore, nous devons passer d'une logique d'“attraction d'événements ponctuels” à une logique de “construction d'une marque forte pour le tourisme d'affaires et de congrès” ; d'une simple concurrence entre destinations à un renforcement des liens pour développer conjointement les marchés et accroître la compétitivité régionale. Tel est l'esprit de ce forum.

Dans cette optique, Hô Chi Minh-Ville espère que ce rendez-vous permettra non seulement de partager les tendances, mais aussi de favoriser le partage d'expériences concrètes : comment les villes leaders ont-elles optimisé leurs systèmes ? Comment mesure-t-on la valeur d'un événement ? Comment un événement international peut-il laisser une empreinte durable sur le secteur et la communauté locale ?

"La ville espère que ce forum marquera le point de départ d'initiatives, de programmes de coopération et d'actions concrètes à venir. Hô Chi Minh-Ville est prête à jouer un rôle clé dans ce processus. Nous sommes déterminés à poursuivre notre collaboration avec le gouvernement, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, les collectivités locales, le monde des affaires et nos partenaires internationaux afin de perfectionner l’environnement de développement du tourisme d’affaires, de promouvoir les investissements, d’améliorer la qualité des ressources humaines, de développer les infrastructures, d’appliquer les technologies et de créer des produits touristiques d’affaires de haute qualité, distinctifs et riches en connaissances", a souligné Nguyên Lôc Hà.

Texte et photos : Tân Dat/CVN