Le Vietnam veut devenir un leader du tourisme médical en Asie du Sud-Est

Le tourisme médical s’impose désormais comme un secteur de services à forte valeur ajoutée. De nombreux pays ont réussi à construire une véritable marque nationale dans ce domaine, attirant chaque année un nombre croissant de visiteurs internationaux.

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Photo : VNA/CVN

Dans un contexte mondial où la demande de soins combinés au bien-être et à la convalescence ne cesse de croître, le Vietnam s'efforce de transformer ses atouts naturels et médicaux en un levier de croissance stratégique. Bien que les activités de soins de santé liés au voyage existent depuis longtemps dans le pays, cette industrie n’a pris un essor moderne qu’au cours de la dernière décennie, portée par la modernisation du système de santé et le dynamisme du secteur touristique.

Le pays enregistre déjà des résultats encourageants. Quelque 300.000 visiteurs internationaux se rendent chaque année au Vietnam pour des motifs médicaux, générant des recettes estimées entre un et deux milliards de dollars. Des pôles majeurs tels que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Huê et Khanh Hoa développent progressivement des offres spécialisées, en s’appuyant sur des infrastructures modernes, l’expertise de praticiens de haut niveau et les atouts de la médecine traditionnelle.

Les experts soulignent que le Vietnam possède des avantages comparatifs indéniables, notamment un riche patrimoine naturel et culturel, des coûts de prestations très compétitifs, une bonne compétence du personnel médical et une stabilité sociopolitique garantissant la sécurité des patients.

Sur le plan technique, le pays dispose déjà d'une centaine d'établissements spécialisés, dont treize hôpitaux répondant aux normes internationales de la Commission mixte internationale (JCI), une certification prestigieuse dans le monde en matière de qualité des services de santé. De nombreux établissements locaux maîtrisent désormais des interventions complexes telles que la chirurgie robotique, les transplantations d'organes, les interventions cardiovasculaires et les traitements oncologiques de pointe.

La médecine traditionnelle vietnamienne constitue un autre atout majeur. Forte d’un savoir-faire ancien et de méthodes thérapeutiques telles que l’acupuncture et la pharmacopée traditionnelle, elle bénéficie d’une reconnaissance croissante à l’international et peut contribuer à différencier l’offre vietnamienne sur le marché mondial.

Alors que le marché mondial du tourisme médical pourrait atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2035, avec une croissance annuelle estimée entre 8% et 16%, le ministère de la Santé élabore un projet ambitieux pour développer ce secteur sur la période 2026-2030. Ce plan vise à hisser le Vietnam parmi les leaders de la région en structurant une offre de services complète, allant de la médecine moderne, la rééducation et aux services de soins de santé globaux de standard international. Les objectifs sont clairement définis : d’ici 2030, le Vietnam ambitionne d’accueillir 750.000 patients internationaux et de générer un chiffre d’affaires de 3,5 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Pour y parvenir, le gouvernement mise sur la création de vingt hôpitaux de classe mondiale, l’opération de 30 offres de tourisme médical standardisées, le lancement d'un portail numérique multilingue et d'une base de données nationale sur le tourisme médical, et l'unification d'une identité de marque nationale dédiée au tourisme médical.

La réussite de cette stratégie repose également sur une synergie accrue entre les ministères et les localités. Des villes comme Hanoï travaillent déjà à devenir des centres de soins de haute qualité, tandis que des secteurs comme l'odontologie s'organisent en réseaux pour offrir des parcours de soins de qualité sécurisés.

Les organismes compétents travaillent actuellement à l’élaboration d’un ensemble de normes applicables aux hôpitaux, cliniques et établissements médicaux appelés à intégrer le réseau national de tourisme médical.

Parmi les priorités figurent également la mise en place d’un système transparent de tarification des prestations médicales et la structuration d’une offre permettant au Vietnam de s’affirmer comme une destination de choix pour les soins médicaux, la santé et le bien-être, la réadaptation, la médecine esthétique et la médecine traditionnelle.

VNA/CVN