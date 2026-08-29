La cascade Lua, joyau blanc de la chaîne de Truong Son

Au cœur de la majestueuse chaîne de Truong Son, la cascade Lua, située dans la commune de Son Tây Ha, province de Quang Ngai (Centre), apparaît telle une bande de soie blanche et délicate suspendue à flanc de montagne, évoquant un fascinant chef-d’œuvre de la nature.

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Photos : VNA/CVN

Jour et nuit, la cascade écume en un flot blanc éclatant, son grondement résonnant sans cesse comme une symphonie au milieu de la forêt profonde. Prenant sa source au sommet du mont A Din, l’eau chute d’une hauteur de près de 300 m, dévalant des parois rocheuses abruptes du hameau de Bà He, créant un paysage grandiose et d’une rare authenticité.

La cascade Lua se compose de plusieurs niveaux. À la partie supérieure, l’eau jaillit avec force du cœur du mont A Din avant de se précipiter le long de falaises vertigineuses, enveloppant l’espace d’une fine brume. Plus bas, elle forme un rideau blanc soyeux recouvrant les parois rocheuses grisâtres. À son pied, le courant se divise en deux branches, serpentant à travers des gradins rocheux de tailles variées avant de rejoindre des bassins d’une limpidité cristalline.

Autour de la cascade s’étend un écosystème primaire presque intact. D’imposants arbres centenaires, aux racines profondément ancrées dans la montagne, se mêlent à une végétation dense composée de lianes et de fougères verdoyantes, offrant un paysage sauvage et vibrant de vie. En contrebas, le ruisseau Xà Ruông serpente doucement, reflétant la forêt et les montagnes, apportant une touche de poésie et de sérénité.

Depuis le centre de la commune de Son Tây Ha, en empruntant un chemin escarpé et sinueux à travers la forêt ancienne, le bruit de la cascade se fait de plus en plus intense, comme un guide naturel menant les visiteurs vers ce joyau caché. Et lorsque la cascade apparaît enfin, nombreux sont ceux qui restent émerveillés devant la douceur éclatante de ses flots immaculés.

Par temps clair, les rayons du soleil traversent la fine brume au pied de la cascade, faisant apparaître de délicats arcs-en-ciel. Les couleurs mêlées au grondement puissant de l’eau créent une atmosphère à la fois mystique, intense et poétique, semblable à un monde féerique au cœur de la forêt. De nombreux touristes aiment y tremper les pieds, savourant la fraîcheur de l’eau limpide qui semble envelopper tout l’espace.

Un potentiel écotouristique à exploiter

Au-delà de sa beauté, la cascade Lua joue un rôle clé dans le développement de l’écotourisme de la commune de Son Tây Ha. En 2020, le site a été reconnu comme patrimoine de la province de Quang Ngai. Les autorités locales procèdent actuellement à sa délimitation et à sa protection, tout en planifiant l’aménagement d’une zone d’environ 60 ha aux alentours pour développer les services et le tourisme à l’avenir.

Photo : VNA/CVN

La sensibilisation de la population est également renforcée afin d’encourager chacun à préserver ce lieu exceptionnel, conservant ainsi la beauté rare offerte par la nature.

Bien que cette commune soit réputée pour ses nombreuses cascades, celle de Lua demeure l’une des plus attractives. En plus des paysages à couper le souffle, les visiteurs peuvent y profiter des saveurs locales : le ruou cân (alcool de riz à siroter avec une tige de bambou), poissons de rivière et sanglier.

Ici, il s’agit non seulement d’admirer la pureté de la nature, mais aussi de ressentir la sérénité et l’authenticité des hauts plateaux de Son Tây Ha. Au cœur d’un quotidien trépidant, la cascade Lua apparaît comme un cadeau inestimable de la chaîne de Truong Son - douce comme la soie, mais puissante et majestueuse, à l’image des courageux habitants de cette région.

La cascade Lua, véritable ruban blanc au milieu de la forêt, promet de devenir une destination incontournable pour les visiteurs en quête de paysages sauvages.

Nguyên Thành/CVN