Hanoï ambitionne de devenir une destination touristique "quatre saisons"

Ces dernières années, l’organisation des manifestations touristiques à Hanoï est passée de la simple promotion de l’image de la destination à une démarche visant à favoriser l’immersion des visiteurs et à prolonger leur séjour.

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Photo : VNA/CVN

Le tourisme de la capitale vietnamienne est en pleine évolution. Plutôt que de se concentrer sur des événements ponctuels, Hanoï s’attache progressivement à construire un écosystème d’expériences pour les quatre saisons, où chaque festival devient le point de départ d’expériences et de parcours de découverte tout au long de l’année.

Ces dernières années, l’organisation des manifestations touristiques à Hanoï est passée de la simple promotion de l’image de la destination à une démarche visant à favoriser l’immersion des visiteurs et à prolonger leur séjour. Le Festival des cadeaux touristiques de Hanoï illustre cette approche. Plutôt que de se limiter à présenter des produits, l’événement est conçu comme un espace d’expériences, où les visiteurs peuvent participer directement à la fabrication artisanale aux côtés des artisans, découvrir les technologies de réalité virtuelle appliquées aux destinations touristiques, ainsi que les programmes promotionnels et les nouveaux circuits proposés par les agences de voyage.

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Ce cycle d'activités se poursuit avec le Festival du tourisme de Hanoï à la Cité impériale de Thang Long, complété par des programmes promotionnels estivaux, des circuits nocturnes, et des événements culturels et artistiques.

Créer un flux culturel et touristique continu

Nguyên Duc Huong, un visiteur venant de Hô Chi Minh-Ville, souligne que la possibilité de fabriquer soi-même un objet et d’échanger directement avec les artisans rend son expérience beaucoup plus riche et mémorable.

Selon Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, les festivals sont désormais conçus comme des vitrines destinées à présenter une gamme de produits et de circuits interconnectés, ainsi que des activités accessibles tout au long de l’année. Cette stratégie vise à créer un flux culturel et touristique continu, permettant à la capitale de réduire le caractère saisonnier du tourisme tout en optimisant la valorisation de son patrimoine et de ses infrastructures.

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En passant d’une logique d’organisation ponctuelle d’événements à la création d’une gamme continue de produits touristiques, Hanoï construit progressivement un écosystème d’expériences pour les quatre saisons, contribuant ainsi à renforcer durablement l’attractivité de la capitale.

Si les festivals suscitent l’envie de découvrir, Hanoï mise sur des produits touristiques capables de prolonger le séjour, d’enrichir l’expérience et de donner envie de revenir. La capitale développe ainsi des expériences plus approfondies autour de son patrimoine culturel et de ses villages de métiers, accessibles tout au long de l’année.

Le village de poterie de Bat Tràng constitue un exemple emblématique de cette démarche. L’intérêt suscité par un festival incite les visiteurs à revenir dans les ateliers tout au long de l’année pour découvrir les histoires qui se cachent derrière chaque pièce. L’"Artisan Émérite" Trân Nam Tuoc, dans la commune de Bat Tràng, explique que les touristes ne cherchent plus seulement à acheter un souvenir, mais souhaitent également laisser leur propre empreinte sur une création personnalisée et échanger avec les maîtres artisans.

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De nombreux sites touristiques de Hanoï renouvellent également leur offre en misant davantage sur l’expérience. Les visites nocturnes de la Cité impériale de Thang Long, les programmes de découverte de la prison de Hoa Lo, les activités expérientielles au village de soie de Van Phuc ou encore les espaces créatifs associés au patrimoine culturel témoignent des efforts déployés pour transformer les ressources culturelles en produits touristiques plus approfondis, riches en identité et en attrait.

Selon Vietravel Hanoï, les touristes d’aujourd’hui, notamment les visiteurs internationaux, souhaitent de plus en plus vivre directement la culture locale, découvrir les villages de métiers, goûter à la gastronomie, échanger avec les communautés et comprendre les histoires qui se cachent derrière chaque site patrimonial.

Cette transformation se traduit concrètement par une hausse notable du taux de retour des voyageurs. Selon le classement Agoda's 2025 Return Visitor Rank, le Vietnam se classe au troisième rang en Asie parmi les pays comptant la plus forte proportion de visiteurs internationaux récurrents.

Hanoï figure parmi les cinq destinations vietnamiennes enregistrant le plus grand nombre de visiteurs internationaux revenant y séjourner, aux côtés de Dà Nang, Nha Trang, Hô Chi Minh-Ville et Phu Quôc. Ce résultat montre que des expériences originales et différenciées deviennent un facteur important pour renforcer la capacité des destinations à fidéliser les visiteurs.

VNA/CVN