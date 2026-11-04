La Russie est prête à coopérer avec l'Occident, tout en étant préparée à un éventuel conflit

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré mardi 3 novembre que la Russie n'avait jamais fermé la porte à l'Occident et qu'elle restait prête à coopérer avec les pays occidentaux qui renonceraient à leur attitude hostile à son égard.

>> L'Ukraine est prête à organiser une réunion trilatérale avec les États-Unis et la Russie

>> Ukraine et Turquie s'engagent à collaborer sur le corridor céréalier de la mer Noire

>> Russie - Ukraine : organiser régulièrement des missions humanitaires à Olechky

>> Le Kremlin confirme la tenue de pourparlers trilatéraux sur l'Ukraine les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi

Photo : VNA/CVN

Pourtant, M. Lavrov a souligné que la Russie, bien qu'elle ne souhaite ni n'envisage de mener une guerre contre l'Europe, était prête à faire face à un conflit si l'Europe décidait d'en prendre l'inititative.

Les perspectives d'un dialogue direct avec l'Europe restent incertaines, a indiqué M. Lavrov, notant que l'Occident est en train de s'écarter de la tendance de fond vers la multipolarité à l'échelle mondiale.

M. Lavrov a tenu ces propos lors de la quatrième Conférence internationale de Minsk sur la sécurité eurasienne, qui s'est ouverte mardi 3 novembre dans la capitale bélarusse. Cet événement, organisé par le ministère bélarusse des Affaires étrangères, a réuni plus de 600 représentants d'une cinquantaine de pays et de régions.

Dans son discours d'ouverture, le président bélarusse Alexandre Loukachenko a souligné que la mise en place d'un modèle durable de sécurité et de développement en Eurasie constituait une nécessité pratique, bénéfique pour le monde entier.

Il a estimé que l'ampleur des manifestations à travers l'Europe devait inciter à la prudence, et a exhorté les pays de l'Union européenne à rechercher des voies de coopération.

Le président bélarusse a également affirmé que la crise ukrainienne pourrait potentiellement déclencher une nouvelle guerre majeure et a exprimé l'espoir qu'une solution pacifique soit rapidement trouvée à ce conflit.

L'ordre du jour de cette conférence de deux jours à Minsk porte notamment sur le contrôle des armements, le rôle des nouvelles technologies en matière de sécurité, ainsi que le développement de l'Organisation du traité de sécurité collective, qui compte six membres : l'Arménie, le Bélarus, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie et le Tadjikistan.

Xinhua/VNA/CVN