Delta du Mékong

La riziculture climato-intelligente au cœur d’un partenariat vietnamo-australien

Le Centre australien pour la recherche agricole internationale (ACIAR), l’Université du Queensland (UQ) et le groupe SunRice ont annoncé jeudi 12 mars un engagement commun à étendre leur partenariat de recherche afin de renforcer la production de riz climato-intelligente dans le Delta du Mékong.

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Photo : VNA/CVN

Ce nouveau projet, dont les termes de principe prévoient un co-investissement d’un million de dollars australiens (environ 18 milliards de dôngs vietnamiens), vise à aider les petits exploitants agricoles vietnamiens à faire face aux vulnérabilités climatiques croissantes et à répondre aux exigences des marchés d’exportation haut de gamme.

Il permettra de développer les capacités des coopératives agricoles en matière de développement durable, en intégrant l’égalité des sexes et en les aidant à optimiser leurs processus post-récolte et la traçabilité de leurs produits afin de répondre aux besoins des acheteurs les plus exigeants.

Ce projet contribuera également à l’innovation en matière de sélection variétale afin de disposer de variétés de riz de haute qualité et résilientes face au changement climatique, prêtes à être commercialisées.

L’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird, a souligné l’importance de ce partenariat lors de sa première visite dans le Delta du Mékong et à l’usine de riz SunRice à Lâp Vo, dans la province de Dông Thap.

"Cette initiative illustre le partenariat stratégique global entre l’Australie et le Vietnam, dans le cadre duquel nous soutenons fermement la croissance économique durable et l’innovation du Vietnam dans le secteur agricole. Il est encourageant de constater comment un partenariat public-privé rigoureux entre l’ACIAR et le groupe SunRice peut s’appuyer sur la science pour stimuler la croissance économique et réduire les émissions", a-t-elle indiqué.

Paul Serra, Pdg du groupe SunRice, a déclaré que le partenariat avec l’ACIAR et l’Université du Queensland au cours des quatre dernières années a permis d’obtenir des résultats concrets au Vietnam : augmentation de l’offre de riz conforme aux normes, amélioration des compétences et de la rentabilité des agriculteurs et réduction des coûts de production. Cette nouvelle initiative s’inscrit également dans les objectifs de l’Initiative vietnamienne pour un million d’hectares de riz à faibles émissions et de haute qualité.

"Ces succès, conjugués à l’adoption de pratiques rizicoles durables dans le Mékong, démontrent comment la recherche multidisciplinaire peut contribuer à apporter des solutions concrètes. Cette nouvelle initiative vise à généraliser ces résultats et à développer des variétés de riz long grain parfumées de qualité supérieure, adaptées aux marchés de marque haut de gamme de SunRice, tout en prenant en compte les risques climatiques et les exigences de marché de plus en plus strictes – deux sujets de préoccupation croissants à l’échelle mondiale", a-t-il souligné.

L’ACIAR collabore étroitement avec le gouvernement vietnamien depuis 1993, et cette nouvelle initiative témoigne de la solidité du partenariat stratégique global Australie-Vietnam et de notre engagement commun en faveur d’une agriculture durable et de l’égalité des sexes.

Le Pdg par intérim de l’ACIAR, Nick Austin, a réaffirmé l’engagement de l’ACIAR à travailler avec le Vietnam pour répondre à ses priorités et poursuivre le développement d’initiatives locales au bénéfice du peuple vietnamien.

"L’ACIAR se réjouit des résultats positifs de notre précédent projet de partenariat public-privé, qui a permis d’améliorer les revenus et les conditions de vie des petits exploitants agricoles. Le partenariat avec SunRice offre aux agriculteurs des perspectives commerciales pour un marché d’exportation à forte valeur ajoutée, tout en les aidant à adopter des pratiques agricoles durables", a-t-il déclaré.

Piloté par l’Université du Queensland, ce nouveau projet sera mené en partenariat avec l’Université de An Giang, l’Université de Cân Tho, l’Institut de recherche sur le riz du delta de Cuu Long et Ricegrowers Vietnam, membre du groupe SunRice.

La professeure Jaquie Mitchell, responsable du projet à l’Université du Queensland, a déclaré que le succès de ce dernier reposait sur la force de son équipe pluridisciplinaire, réunissant des experts des secteurs public et privé, issus de multiples disciplines, du Vietnam et d’Australie.

"Dès le départ, nous étions convaincus que ce partenariat avait le potentiel d’avoir un impact concret sur la commercialisation et la durabilité, et il est gratifiant de constater que nos recherches démontrent les bénéfices tout au long de la chaîne de valeur, en particulier pour les petits exploitants agricoles. Nous sommes ravis de poursuivre cette collaboration et d’apporter des avantages encore plus importants aux communautés agricoles de la région", a-t-elle ajouté.

VNA/CVN