Les entreprises cultivent leur coopération avec les distributeurs internationaux

Plus de 50 entreprises productrices de nombreux produits d’exportation phares du Vietnam ont participé vendredi 13 mars à Hô Chi Minh-Ville à un programme de réseautage commercial entre entreprises vietnamiennes et importateurs internationaux, dont l’américain Lotte Plaza Market et le sud-coréen HomePlus.

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Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

La plupart des produits présentés lors de cet événement, tels que le café, le chocolat, les épices, la sauce de poisson, les nouilles, les produits à base de riz, les confiseries, les fruits secs et les produits aquatiques répondent aux normes internationales telles que GlobalGAP, HACCP et ISO, ont une traçabilité claire, se conformant ainsi aux exigences strictes du marché international.

L’intégration des entreprises vietnamiennes aux systèmes de distribution internationaux constitue un volet essentiel des programmes de promotion du commerce mis en œuvre par le gouvernement vietnamien, a fait savoir Nguyên Thao Hiên, directrice adjointe de l’Agence de développement des marchés étrangers du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Ces programmes visent à aider les entreprises nationales à introduire directement leurs produits aux systèmes de distribution mondiaux, au lieu de les exporter uniquement par les intermédiaires, a-t-elle indiqué.

Ils offrent non seulement des opportunités de commercialisation à l’international, mais aident également les entreprises à adapter le développement de leurs produits aux besoins et aux tendances de consommation de chaque marché, a-t-elle ajouté.

Dans un contexte de commerce international de plus en plus concurrentiel, la diversification des marchés d’exportation et l’expansion des canaux de distribution sont des facteurs essentiels pour renforcer la compétitivité des entreprises.

Lors de cet événement, Central Retail Vietnam et Lotte Plaza Market ont signé un protocole d’accord visant à faciliter l’introduction de produits vietnamiens dans le réseau de distribution de Lotte Plaza aux États-Unis, l’un des plus grands marchés de consommation au monde.

Central Retail Vietnam s’intéresse toujours au soutien des entreprises vietnamiennes dans le développement de leurs marchés, a fait savoir son vice-président Paul Lê.

Si des pays comme le Japon, la République de Corée du Sud et la Chine se sont taillés des parts de marché importantes aux États-Unis, un marché estimé à 60 – 80 milliards de dollars pour les produits asiatiques, le moment est opportun pour les produits vietnamiens d’accroître leur présence sur ce marché.

Une des approches efficaces consiste à élaborer une stratégie promotionnelle basée sur les plats emblématiques du pays. Le Japon a connu le succès avec les sushis, la République de Corée avec le kimchi, et de là, ils ont promu de nombreux autres produits dérivés, a observé Alvin Lee, PDG de Lotte Plaza Market.

Pour le Vietnam, le pho est un plat déjà très connu des consommateurs américains Les entreprises peuvent donc tirer parti de cet atout non seulement pour lancer les nouilles pho sur ce marché, mais aussi pour développer des produits complémentaires tels que des assaisonnements, des bouillons ou d’autres produits alimentaires liés à la cuisine vietnamienne, a-t-il suggéré.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé le Vietnam International Sourcing 2026, qui se tiendra à Hô Chi Minh-Ville du 3 au 5 septembre 2026. Cette série d'événements offre non seulement des opportunités d’exportation directe aux entreprises, mais contribue également à positionner le Vietnam comme un centre de production et d’approvisionnement fiable dans la région et dans le monde.

VNA/CVN