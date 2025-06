Le chef du Parti appelle à faciliter le développement des corridors économiques interrégionaux

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré le 10 juin les Permanences des Comités du Parti de Phu Tho, Vinh Phuc et Hoà Binh pour discuter de la restructuration administrative, des missions de défense et de sécurité, et de la croissance économique liée au bien-être social dans ces provinces septentrionales.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré le 10 juin les Permanences des Comités du Parti des provinces septentrionales de Phu Tho, Vinh Phuc et Hoà Binh afin d'examiner la restructuration de l'appareil administratif de ces localités ; la mission de défense et de sécurité; la mise en œuvre des tâches de croissance économique liée à la garantie du bien-être social.

Lors de la réunion, Tô Lâm a souligné que la fusion de ces trois localités pour former la nouvelle province de Phu Tho constituait un tournant stratégique, qui donnerait un nouvel élan au développement de la région centrale et montagneuse du Nord du pays. Cette connexion forme un complexe interconnecté, reliant la capitale Hanoï à la vaste région du Nord-Ouest.

Le secrétaire général a souligné que chaque province possédait ses propres atouts et que leur fusion les complétera pour former une chaîne de valeur complète. En termes de ressources humaines et de répartition de la population, la fusion contribue à réduire l'écart de développement entre les régions et renforce la capacité de développement des produits culturels et touristiques.

Concernant l'organisation de l'espace et des infrastructures, le dirigeant a suggéré que la fusion pourrait réorganiser le système urbain selon un modèle multicentrique.

Pour exploiter efficacement les ressources et les atouts de la nouvelle province, la réorganisation de l'administration locale à deux niveaux doit être menée rapidement et de manière transparente et objective, a-t-il souligné. Il a proposé d'examiner le paysage économique et les caractéristiques des localités afin de déterminer le rôle et la fonction de chacune.

Selon le chef du Parti, Vinh Phuc est le moteur de la croissance industrielle, logistique et urbaine moderne ; Phu Tho est un centre de services, de commerce, de tourisme culturel et d'agriculture ; et Hoa Binh est une zone verte dotée d'une économie écologique, d'un tourisme de nature, d'une énergie hydroélectrique et d'un patrimoine ethnique.

Photo : VNA/CVN

La nouvelle province de Phu Tho doit rapidement finaliser son plan directeur provincial à l'horizon 2030, avec une vision à l'horizon 2050, conformément aux stratégies de liaison du corridor économique du Nord-Ouest-Hanoï - Centre septentrional-corridor économique Laos - Vietnam. Il a également souligné l'importance de développer l'innovation et la transformation numérique, de stimuler l'économie privée et d'améliorer la qualité de l'éducation et de la formation.

Il a également insisté sur la nécessité de maintenir la stabilité politique, d'assurer la défense et la sécurité nationale et de garantir l'ordre public pendant le processus de fusion et le fonctionnement de la nouvelle administration.

L’an dernier, les trois localités susmentionnées ont enregistré de nombreux développements positifs dans tous les domaines. Vinh Phuc a enregistré une croissance de 7,52 % ; Hoà Binh, de 9 %, tandis que Phu Tho, de 9,53 %.

Les autorités locales ont accordé une attention particulière au développement global de l'être humain et à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des groupes ethniques. Le niveau de vie matériel et spirituel de la population s'est constamment amélioré. La situation politique, l'ordre et la sécurité sociale dans les trois provinces sont restés stables.

VNA/CVN