Sécurité énergétique

La raffinerie de Dung Quât dépasse sa capacité au premier trimestre

Au premier trimestre 2026, la Compagnie par actions de raffinage et de pétrochimie de Binh Son (BSR), filiale du Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (Petrovietnam), a exploité la raffinerie de Dung Quât de manière sûre et stable, atteignant 123,5% de sa capacité équivalente.

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Photo : Pham Cuong/VNA/CVN

La production a atteint 2,03 millions de tonnes de produits (105% du plan), tandis que les ventes se sont élevées à 2,02 millions de tonnes (113%). Les principaux indicateurs financiers, dont le chiffre d’affaires, les bénéfices avant et après impôts et les contributions budgétaires, ont ainsi dépassé les objectifs fixés.

Selon le directeur général de BSR, Nguyên Viêt Thang, face aux fluctuations du marché énergétique liées aux tensions au Moyen-Orient, BSR a déployé des mesures synchronisées pour stabiliser et optimiser les opérations. L’entreprise a notamment assuré un approvisionnement suffisant en matières premières afin de maintenir l’usine à un niveau de fonctionnement optimal.

BSR a également préparé différents scénarios et renforcé la coopération au sein de la chaîne d’approvisionnement, notamment via le traitement au complexe de condensats de Phu My et l’achat de composants à indice d’octane élevé pour maximiser la production d’essence, estimée à environ 38.500 m³, en particulier en période de pénurie. Parallèlement, l’usine de biocarburants de Dung Quât a fourni de l’éthanol destiné aux mélanges E5RON92 et E10RON95.

Pour le deuxième trimestre 2026, BSR vise une exploitation continue et stable à 123% de capacité, soit plus de 2 millions de tonnes de production. Sur l’ensemble de l’année, l’entreprise ambitionne d’atteindre 8,3 millions de tonnes, un niveau record depuis la mise en service de la raffinerie.

Afin de contribuer à la stabilisation des prix, BSR a ajusté ses politiques commerciales, notamment en assouplissant les délais de paiement et en réduisant certaines taxes. L’entreprise investit également dans l’extension de ses infrastructures, dont une nouvelle station de chargement de camions-citernes et un neuvième réservoir de stockage de pétrole brut, prévu pour mai 2026.

En matière d’approvisionnement, BSR a sécurisé environ 2,3 millions de barils de pétrole domestique pour mai et juin, tout en poursuivant ses achats de matières intermédiaires et de composants à haut indice d’octane. Elle prévoit également d’importer du pétrole brut, notamment en provenance de Russie, d’Afrique, des États-Unis et d’Asie du Sud-Est.

VNA/CVN