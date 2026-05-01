La productivité au cœur de l’objectif de croissance à deux chiffres

La Confédération générale du travail du Vietnam a lancé l’idée d’un mouvement "travail performant, haute productivité, meilleurs revenus" lors d’une réunion de son Comité exécutif du XIIIᵉ mandat. Objectif : mobiliser salariés et employeurs pour doper la productivité et soutenir une croissance à deux chiffres.

>> Accélération des réformes pour une croissance à deux chiffres

>> Le Premier ministre exige une politique monétaire au service d’une croissance à deux chiffres

>> Nécessité d’une bonne gouvernance pour stimuler la croissance

Photo : Hông Giang/CVN

Réuni pour sa 10ᵉ session du Comité exécutif du XIIIᵉ mandat, tenue à la fois en présentiel et en ligne sur 42 sites, l’organe syndical a passé en revue 14 dossiers majeurs. Parmi les points examinés figuraient notamment le projet de rapport politique ainsi que le rapport d’auto-évaluation préparatoire au XIVᵉ Congrès des syndicats vietnamiens.

Prenant la parole, le président de la Confédération, Nguyên Anh Tuân, a indiqué que les statuts avaient été remaniés dans un souci de clarté et de simplification. Le nouveau texte, désormais organisé en 9 chapitres et 31 articles, a été allégé par rapport à la version précédente.

Concernant le projet de rapport politique, il a précisé que les orientations retenues s’articulent autour des trois missions fondamentales de l’organisation syndicale, définies par la Loi sur les syndicats adoptée en 2024 et révisée en 2025. Celles-ci couvrent la représentation et la défense des droits des travailleurs, l’amélioration de leurs conditions de vie, ainsi que la participation à la gestion socio-économique, notamment à travers des activités de contrôle, d’inspection et de supervision.

Une mobilisation pour la productivité

Dans cette optique, la Confédération affiche des ambitions élevées pour le prochain mandat : accueillir au moins quatre millions de nouveaux adhérents et proposer près de 300.000 membres exemplaires au Parti en vue de leur formation et d’une éventuelle adhésion.

C’est dans ce cadre que s’inscrit la proposition de lancer un mouvement national d’émulation fondé sur le triptyque "compétence, productivité, revenus". Selon M. Anh Tuân, l’initiative vise à instaurer une dynamique collective associant salariés et employeurs, afin d’élever la productivité globale et de dynamiser le tissu économique.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a par ailleurs mis en avant le rôle des concours professionnels et des compétitions de savoir-faire comme leviers concrets pour traduire cet élan en résultats mesurables. De tels dispositifs contribuent à valoriser les compétences, stimuler l’innovation et encourager l’amélioration continue des performances.

Sur le terrain, certaines expériences locales en illustrent déjà l’efficacité. Nguyên Dinh Thang, président du syndicat des zones de haute technologie et des parcs industriels de Hanoï, a ainsi souligné le succès des concours de maîtrise théorique et de perfectionnement des compétences, ainsi que des compétitions d’ouvriers qualifiés. Ces initiatives ont su mobiliser à la fois travailleurs et entreprises, avec des retombées concrètes, notamment des revalorisations salariales pour les lauréats.

De son côté, Ngo Duy Hiêu a insisté sur la cohérence du slogan proposé. Selon lui, la notion de "travail performant" intègre déjà la créativité, moteur essentiel de gains de productivité. Une productivité accrue favorise à son tour le développement des activités économiques et, in fine, l’amélioration des revenus des travailleurs.

Thu Huong/CVN