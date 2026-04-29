Nécessité d’une bonne gouvernance pour stimuler la croissance

Le Premier ministre Lê Minh Hung a insisté mercredi 29 avril sur la nécessité d’un changement radical de mentalité en matière de gouvernance, passant d’un contrôle administratif à un service proactif et à une facilitation des affaires, afin de promouvoir la production, l’investissement et l’activité économique, alors que le pays s’efforce d’atteindre son objectif de croissance à deux chiffres.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le chef du gouvernement a formulé cette demande lors d’une réunion de travail qu’il a présidée avec le ministère des Finances, consacrée à l’examen des performances des premiers mois de 2026 et à la définition des priorités et des propositions politiques pour les mois à venir.

Les discussions ont porté sur l’analyse des moteurs et des freins à la croissance, l’amélioration de la mobilisation et de l’allocation des ressources, ainsi que sur la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres fixé dans la Conclusion 18-KL/TW du Comité central du Parti.

En tant qu’organe consultatif pour l’élaboration des plans macroéconomiques, le ministère des Finances a adopté une approche politique plus souple en réformant la fiscalité des carburants, en trouvant des solutions aux problèmes fonciers et aux projets de longue date, et en soutenant les petites entreprises et les ménages entrepreneurs. Il a également contribué à améliorer le climat des investissements et à faciliter la création d’entreprises.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a salué les efforts du ministère, notamment depuis sa restructuration, mais a averti que la volatilité croissante de la conjoncture mondiale exerce une pression grandissante sur la gouvernance macroéconomique et la politique budgétaire. Il a souligné la détermination du gouvernement à atteindre tous les objectifs fixés, y compris une croissance à deux chiffres pour cette année.

Au cœur de sa directive se trouve la demande d’un changement radical de mentalité, passant de la "gestion" au "service et à l’accompagnement". Les ministères et agences, a-t-il déclaré, doivent renforcer leurs capacités de prévision, adopter des outils politiques plus réactifs et repenser fondamentalement la conception et la mise en œuvre des politiques dans un environnement en constante évolution.

Le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de mobiliser des capitaux publics et privés, tant nationaux qu’internationaux, pour répondre aux besoins de développement. Le montant total requis est estimé entre 1,7 et 2 fois supérieur à celui du mandat précédent, alors que les ressources du budget de l’État ne représentent que 20 à 22%.

Les priorités comprennent le renforcement de la transparence et de la discipline sur les marchés de capitaux, l’accélération de la privatisation des entreprises publiques, l’amélioration de l’administration fiscale afin de prévenir les pertes de recettes tout en élargissant l’assiette fiscale, et la promotion de la transformation numérique de la gouvernance budgétaire.

Les organismes compétents ont été chargés d’examiner et de fixer des objectifs de croissance pour le plan financier national, l’emprunt et le remboursement de la dette publique, ainsi que pour les investissements publics à moyen terme dans des domaines clés, notamment l’investissement, la croissance sectorielle, la transformation numérique et l’innovation technologique, pour les collectivités territoriales et les entreprises publiques pour l’année 2026 et la période quinquennale à venir. Ces travaux doivent être achevés d’ici la fin avril.

La réforme juridique et institutionnelle demeure essentielle. Le Premier ministre Lê Minh Hung a ordonné un examen approfondi du cadre juridique, incluant des propositions de fusion de la Loi sur le budget de l’État et de la Loi sur les investissements publics, ainsi que la modification de textes législatifs clés tels que la Loi sur les appels d’offres, la Loi sur le soutien aux petites et moyennes entreprises et la Loi douanière, afin de garantir l’absence de lacunes réglementaires.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a demandé des mesures fortes pour faire du marché boursier un canal de capitaux robuste à moyen et long terme, ainsi que des modifications de la réglementation du marché des obligations d’entreprises et du Centre financier international.

La Société d’investissement du capital d’État (SCIC) devrait être restructurée et des mesures devraient être prises pour créer un fonds national d’investissement d’ici le deuxième trimestre 2026.

La discipline en matière d’investissement public sera renforcée, l’accent étant mis sur la réduction de la fragmentation et l’amélioration de l’efficacité. Le nombre de projets financés par l’État central pour la période 2026-2030 devrait être réduit d’au moins 30% par rapport au cycle précédent, les capitaux étant concentrés sur les priorités stratégiques.

Parallèlement, le chef du gouvernement a exigé une accélération des réformes visant à améliorer le climat des affaires, notamment la simplification des procédures administratives, la réduction des coûts de mise en conformité et la finalisation des critères de classification des entreprises publiques.

Pour l’avenir, il a chargé le ministère d’élaborer, d’ici le troisième trimestre 2026, un plan pour la construction d’une économie indépendante et autosuffisante, étroitement intégrée aux marchés mondiaux, parallèlement à un modèle de développement national plus large, axé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Il a également souligné l’importance de renforcer les réserves nationales et les stocks stratégiques, notamment les réserves de carburant, en coordination avec les ministères concernés, afin de garantir la sécurité énergétique et la résilience face aux chocs externes.

VNA/CVN