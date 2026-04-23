Accélération des réformes pour une croissance à deux chiffres

Le 23 avril à Hanoï, Trân Câm Tu, membre du Bureau Politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a présidé la conférence-bilan du premier trimestre 2026 avec les Comités du Parti des villes et provinces, ainsi que les organes et unités relevant du ressort central.

Prenant la parole, il a salué les efforts communs dans la mise en œuvre des principales missions politiques. Malgré un contexte marqué par de nombreuses difficultés, l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée a su lever plusieurs obstacles et atteindre des résultats notables.

L’économie macroéconomique est restée stable, l’inflation maîtrisée et les grands équilibres préservés. La croissance du PIB a dépassé 7,8%, avec 23 des 34 localités affichant une croissance supérieure à 8% et quatre dépassant 10%.

Photos : VNA/CVN

Le dirigeant a également souligné les avancées dans l’application des résolutions du Parti, notamment celles du XIVe Congrès national du Parti et de son 2e plénum. Il a mis en avant le succès des élections législatives, marquées par un taux de participation record, reflétant l’efficacité du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Revenant sur les réalisations importantes du début d’année, il a évoqué la bonne organisation des activités du Têt traditionnel, la garantie de la sécurité sociale et de l’ordre public, ainsi que les activités extérieures contribuant à renforcer la position du Vietnam sur la scène internationale.

Pour le deuxième trimestre 2026, Trân Câm Tu a insisté sur l’ampleur des tâches à accomplir et sur la nécessité d’une action rapide et coordonnée. Il a appelé les autorités à renouveler leurs méthodes de travail, à renforcer la coordination et à transformer les résolutions du Parti en plans d'action précis.

Il a demandé d’accélérer la levée des obstacles entravant les projets d’investissement en retard ou inachevés, ainsi que le décaissement des fonds publics afin de mobiliser efficacement les ressources ; d’établir rapidement un bilan d’un an du fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux.

Trân Câm Tu a enfin demandé de renforcer la défense, la sécurité et l’ordre public ; d’intensifier la lutte contre la contrebande, les produits contrefaits et la criminalité en ligne ; de maintenir la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et de parvenir à l’objectif d’une croissance à deux chiffres, avec la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteurs.

VNA/CVN