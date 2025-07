Trump annonce que les États-Unis concluent un accord commercial avec le Japon

>> Donald Trump menace l'UE de 50% de droits de douane, les Bourses européennes en baisse

>> Trump se cramponne à ses droits de douane, double ceux sur l'acier et l'aluminium importés

>> Trump annonce l'imposition de droits de douane de 19% sur les produits indonésiens

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Japon investira 550 milliards de dollars aux États-Unis, qui recevront 90% des bénéfices, a affirmé M. Trump, ajoutant que cet accord créera des centaines de milliers d'emplois.

"Le Japon ouvrira leur pays à des produits tels que les voitures et les camions, le riz et certains autres produits agricoles, entre autres. Le Japon paiera des droits de douane réciproques de 15% aux États-Unis", a annoncé M. Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Dans une lettre récente adressée au Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, M. Trump a menacé d'augmenter les droits de douane réciproques sur le Japon à 25% à compter du 1er août, soit plus que les 24% annoncés le 2 avril.

Selon le Bureau du représentant américain pour le commerce extérieur, lesÉEtats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 68,5 milliards de dollars avec le Japon en 2024, avec des importations en provenance du Japon totalisant 148,2 milliards de dollars et des exportations vers le Japon s'élevant à 79,7 milliards de dollars.

M. Trump a également annoncé un accord commercial avec les Philippines après avoir rencontré le président philippin Ferdinand Marcos Jr. plus tôt mardi 22 juillet.

Cependant, la Maison Blanche n'a pas encore publié les détails des accords commerciaux américains conclus avec les Philippines et le Japon et a révélé mardi plus de détails sur l'accord commercial conclu entre les États-Unis et l'Indonésie, qui a été annoncé le 15 juillet.

L'Indonésie supprimera environ 99% des barrières tarifaires douanières pour l'ensemble des produits industriels, alimentaires et agricoles américains, tandis que les Etats-Unis imposeront des droits de douane de 19% sur les produits importés d'Indonésie, selon un communiqué de la Maison Blanche.

L'Indonésie supprimera les restrictions sur les exportations vers les États-Unis de produits industriels, y compris les minéraux essentiels, a-t-il ajouté.

M. Trump a signé un décret plus tôt dans le mois pour prolonger la suspension de 90 jours des droits de douane réciproques américains généralisés du 9 juillet au 1er août, alors que les négociations commerciales se poursuivent avec l'Union européenne et d'autres principaux partenaires commerciaux.

Xinhua/VNA/CVN