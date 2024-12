Trois pandas géants quittent la Belgique pour la Chine

>> Naissance d'un bébé panda géant dans un parc animalier belge

>> Célébration du 4e anniversaire des jumeaux pandas géants au parc Pairi Daiza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Tian Bao, né en 2016, et les jumeaux Bao Di et Bao Mei, nés en 2019, rejoindront le Centre de recherche et d'élevage des pandas géants de Bifengxia, situé dans la province du Sichuan, où ils participeront à des programmes de conservation et de reproduction.

L'émotion était au rendez-vous en cette froide matinée à Pairi Daiza. Près d'un millier de visiteurs, certains en larmes, sont venus dire au revoir aux trois pandas, devenus des icônes du parc. Les soigneurs, visiblement émus, ont accompagné Tian Bao et les jumeaux jusqu'aux véhicules spécialement aménagés pour leur transport.

Lors d'une brève cérémonie d'adieu, l'ambassadeur de Chine en Belgique, Fei Shengchao, a déclaré : "Les pandas géants ne sont pas seulement des animaux adorables et rares qui apportent de la joie aux gens, mais aussi des ponts qui relient les émotions humaines et favorisent les échanges culturels. Ils symbolisent l'engagement commun de la Chine et de la Belgique pour protéger la nature et vivre en harmonie avec elle."

Depuis leur arrivée en Belgique en 2014, les parents des trois pandas, Hao Hao et Xing Hui, ont contribué à sensibiliser des millions de visiteurs à la protection des pandas géants.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le fondateur du parc Pairi Daiza, Eric Domb, a exprimé à la fois de la fierté et de la tristesse face à leur départ. "Nous continuerons à prendre soin des pandas géants avec tout notre amour, comme nous l'avons toujours fait. Nous nous efforcerons de les aider à produire d'autres petits dans un avenir proche", a-t-il déclaré, optimiste quant à leurs contributions continues à la conservation des pandas.

Le départ des pandas avait été retardé en raison de la pandémie de COVID-19, mais des mois de préparation ont permis de garantir leur voyage en toute sécurité. Les trois pandas ont été placés en quarantaine depuis le 11 novembre pour se préparer à leur transfert.

Hao Hao et Xing Hui resteront en Belgique jusqu'en 2029 dans le cadre de l'accord signé en 2013 entre Pairi Daiza et l'Association chinoise pour la conservation de la faune sauvage.

Xinhua/VNA/CVN