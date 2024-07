Afrique du Sud : croissance et emploi, priorités du nouveau gouvernement

Le président Cyril Ramaphosa a fait de la croissance, de l'emploi et de la réduction de la pauvreté les priorités du nouveau gouvernement sud-africain au cours des cinq prochaines années afin de promouvoir la croissance économique et de réduire la pauvreté.

"Nous avons décidé de placer la croissance économique inclusive au centre du travail du gouvernement d'union nationale et au sommet de l'agenda national".

M. Ramaphosa, 71 ans, s'est adressé jeudi 18 juillet en début de soirée aux deux chambres du Parlement au Cap, après une cérémonie d'ouverture grandiose incluant un déploiement d'apparat militaire, pour marquer l'ouverture de la nouvelle législature.

"Nous sommes déterminés à améliorer le bien-être de notre pays et de sa population grâce à une croissance inclusive, à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté", a-t-il notamment déclaré. Sans oublier d'aborder la construction d'un État compétent, éthique et favorable au développement.

Le président a déclaré que la nouvelle administration sud-africaine continuerait à mettre en œuvre des programmes qui encouragent l'émancipation économique des Noirs, l'équité en matière d'emploi et le soutien aux petites et moyennes entreprises.

Augmenter massivement les investissements

"Nous allons augmenter le financement de la réforme agraire, donner la priorité au transfert des terres domaniales et améliorer le soutien après l'installation en renforçant la capacité institutionnelle des structures responsables", a déclaré M. Ramaphosa, qui a également promis de forger une nouvelle voie de croissance inclusive en investissant "massivement" dans les infrastructures "grâce à une approche plus globale et intégrée" au cours des cinq prochaines années.

Afin de créer davantage d'emplois pour les Sud-Africains, le gouvernement se concentrera sur la transformation des minerais afin d'exporter des produits finis plutôt que des matières premières, selon le président.

M. Ramaphosa s'est engagé à accroître les investissements dans les énergies renouvelables pour une croissance inclusive, car le pays dispose de certaines des meilleures ressources solaires et éoliennes au monde.

