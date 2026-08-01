La diplomatie doit façonner une nouvelle ère de développement national

Dans la matinée du 1 er août, la 33 e Conférence diplomatique s'est officiellement ouverte à Hanoï. Les interventions des ministères, secteurs et localités lors de la séance d'ouverture ont analysé des données pratiques et proposé des mesures de rupture pour chaque domaine, contribuant aux missions des affaires extérieures dans la nouvelle ère de développement.

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Photo : Ministère de l'Industrie et du Commerce

Dans son intervention, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a souligné que les activités de diplomatie économique et d'intégration économique internationale avaient obtenu des résultats importants ces dernières années, apportant une contribution concrète au développement économique, à l'ouverture de nouveaux marchés et au renforcement de la position du Vietnam. Le Vietnam applique actuellement 17 accords de libre-échange et vient de terminer les négociations avec l'Association européenne de libre-échange (AELE). Entre 2016 et 2025, le commerce extérieur a augmenté de 2,7 fois, passant de 176 à 475 milliards de dollars. En 2025, le commerce extérieur a atteint 930 milliards de dollars, plaçant le Vietnam parmi les 15 premières économies commerciales du monde.

Au cours des sept premiers mois de 2026, les échanges commerciaux se sont élevés à 659 milliards de dollars, en hausse de 28% sur un an, laissant entrevoir un dépassement du seuil historique de 1.000 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année.

Renouveler la diplomatie économique

Afin de maintenir cette dynamique, le ministère de l'Industrie et du Commerce a proposé plusieurs mesures, notamment un renouvellement de la diplomatie économique afin d'améliorer la productivité et les capacités technologiques. Il a également préconisé la mise en œuvre du programme "Go Global" pour la période 2026-2030, afin de diversifier les marchés et les chaînes d'approvisionnement, de moderniser les activités de promotion commerciale, de développer un écosystème des affaires extérieures (économiques, scientifiques et de défense) afin d'attirer les talents, les technologies et les capitaux stratégiques. Il a également plaidé pour une coordination étroite entre les affaires extérieures, l'économie, les sciences et les technologies, la défense et la sécurité, ainsi que pour un renforcement de la capacité du pays à gérer les risques liés au commerce, à l'énergie et aux technologies, afin de concilier une intégration internationale approfondie avec la préservation de son autonomie stratégique.

Photo : VNA/CVN

Présentant son intervention à la conférence, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a indiqué que les affaires extérieures étaient passées d'une coopération traditionnelle fondée sur l'amitié à une approche davantage tournée vers le développement économique. Hanoï entretient des relations avec 58 capitales et grandes villes mondiales. En 2025, la ville a attiré 4,3 milliards de dollars d'investissements étrangers, puis 3,5 milliards de dollars au premier semestre 2026. La position de la capitale sur la scène internationale est encore renforcé par le maintien de son titre de "Ville pour la paix" et sa participation active au Réseau mondial des villes créatives et des villes apprenantes de l'UNESCO.

Un engagement de coopération signé entre Hanoï et le ministère des Affaires étrangères pour la période 2026-2030 prévoit un renforcement de la coordination dans les domaines de la diplomatie économique, scientifique, culturelle ainsi que de la formation des cadres.

Dans le domaine financier, le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, a affirmé que les fondamentaux des finances publiques demeuraient solides, avec une dette publique estimée entre 35% et 36% du PIB d'ici à la fin de 2026, offrant au pays une importante marge de manœuvre budgétaire. La position du Vietnam s'est affirmée avec son reclassement par FTSE Russell au rang de marché émergent secondaire et le rapprochement du pays du statut d'Investment grade" selon les agences internationales de notation.

Photo : VNA/CVN

Quatre priorités majeures

Selon le ministre Ngô Van Tuân, l'intégration dans la nouvelle ère ne consiste pas simplement à attirer des capitaux, mais doit renforcer directement la résilience de l'économie nationale et garantir l'indépendance et l'autonomie stratégiques.

Quatre priorités majeures ont été définies pour la nouvelle période : améliorer l'efficacité de la mobilisation des capitaux ; développer un marché des capitaux moderne, transparent et conforme aux standards internationaux ; renouveler la politique d'attraction des IDE en privilégiant les projets de haute technologie ; et accélérer la transformation numérique du secteur financier en renforçant la coopération dans les domaines des technologies financières (fintech) et des normes financières numériques.

Du côté de la stratégie globale, Nguyên Duc Trung, vice-président de la Commission centrale des politiques et de la stratégie, a appelé à ouvrir de nouveaux espaces de développement dans les domaines des technologies, de la finance, de l’innovation et des marchés, tout en faisant évoluer la diplomatie d’une logique d’attraction vers une logique de création de ressources et de renforcement des capacités nationales.

Photo : VNA/CVN

Rappelant que le XIVe Congrès national du Parti a, pour la première fois, érigé les affaires extérieures, aux côtés de la défense et de la sécurité, en mission essentielle et régulière, le président de la Commission de la défense, de la sécurité et des affaires extérieures de l'Assemblée nationale, Lê Tân Toi a estimé que la diplomatie parlementaire avait pleinement joué son rôle de l'un des trois piliers des affaires extérieures du Vietnam, en servant de passerelle politique et juridique et en favorisant la coopération. Elle contribue également à promouvoir le multilatéralisme, le respect du droit international, le règlement des différends conformément au droit international et le suivi de la mise en œuvre effective des traités internationaux.

Les discussions ont enfin porté sur le renforcement de l'information extérieure et du rayonnement culturel du Vietnam. Face aux défis liés à l'intelligence artificielle, à la désinformation et à la concurrence dans l'espace numérique, les responsables ont plaidé pour une communication plus proactive afin de promouvoir l'image d'un Vietnam innovant et responsable.

La ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a rappelé les nombreux succès enregistrés dans la promotion de la culture vietnamienne à l'étranger et a proposé de développer davantage les espaces culturels vietnamiens, de valoriser le rôle de la diaspora et de renforcer la présence du Vietnam au sein des mécanismes de l'UNESCO et des autres organisations internationales.

VNA/CVN