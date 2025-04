Prix d'art Pan Pacific Hanoi

Des peintures de jeunes en situation de handicap à l'honneur

Quatorze jeunes talents, notamment ceux en situation de handicap, ont été honorés pour leurs œuvres significatives et inspirantes lors du concours de peinture "Thế Giới Quanh Tôi" ("What a Wonderful World" en anglais ou "Quel monde merveilleux" en français). La cérémonie de remise des prix a été orchestrée le 17 avril par l'hôtel Pan Pacific Hanoi, en partenariat avec l’Université des Beaux-Arts du Vietnam.

Une cérémonie spéciale, émouvante, saisissante. Une petite jeune fille handicapée aux membres tordus doit s’allonger recroquevillée à plat ventre sur la chaise mais sourit tout le temps. Elle qui peint avec sa bouche a obtenu le 3e prix.

La présence d’une autre a ajouté une dose d’émotion supplémentaire. Cette jeune fille qui peint avec ses pieds, lauréate du prix d’inspiration du concours 2024, a raconté son parcours d’un an pour apprendre à peindre avec ses pieds plutôt qu’avec ses mains.

Leurs histoires ont profondément ému et impressionné tous les participants à la cérémonie de remise des prix, réunissant ambassadeurs et invités de marque. Par ailleurs, elles ont également démontré la force extraordinaire qui se cache chez ces petits mais résilients.

112 œuvres de 99 auteurs

Lancé en septembre 2024, le concours de peinture “What a Wonderful World” fait partie du projet Pan Pacific Hanoi Art Award 2025 (Prix d’art Pan Pacific Hanoi 2025). Il était destiné à deux catégories de candidats : les jeunes artistes vietnamiens de 18 à 30 ans formés dans des institutions artistiques et poursuivant leur carrière à Hanoï (Catégorie 1) ; et les citoyens vietnamiens en situation de handicap, âgés de 12 à 35 ans (Catégorie 2).

Le défi de cette année était axé sur la création d’œuvres d’art autour de la nature, de l’environnement, de la société, des innovations mondiales ou du développement communautaire.

Cinq mois après le lancement, le Comité d’organisation avait reçu 112 œuvres de 99 auteurs. Ces créations ont captivé les cœurs en dépeignant des spectacles saisissants à travers des matériaux divers allant de l’huile sur toile et du papier découpé à la sculpture sur bois, la laque et les papiers traditionnels.

14 lauréats

Lors de la cérémonie de remise des prix, tenue le 17 avril à l’hôtel Pan Pacific Hanoi, 14 jeunes talents ont été récompensés pour leurs œuvres exceptionnelles, porteuses de messages profondément humains et significatifs. Originaires de différentes régions du pays, ils ont su surmonter les difficultés de la vie pour réaliser leur rêve et assouvir leur passion pour l’art.

En tant que membre du jury, Wee Wei Ling, directrice du développement durable, du lifestyle et de la gestion des actifs du groupe hôtelier Pan Pacific (Pan Pacific Hotels Group - PPHG), s’est déclarée profondément impressionnée par le doublement du nombre de candidatures cette année, et notamment par l’esprit positif des participants en situation de handicap. Elle a également souligné que la responsabilité sociale était toujours une priorité du PPHG, articulée en trois axes fondamentaux : les être humains, le développement durable et l’art.

Fort du succès de sa première édition en 2024, le Prix d’art Pan Pacific Hanoi 2025 témoigne des efforts continus du groupe pour promouvoir la culture et les arts locaux, encourager les talents et soutenir les artistes en situation de handicap, inspirant ainsi les générations futures. Ce concours annuel contribuera à entretenir la passion des jeunes pour l’art et à faire entendre leur voix et rayonner leurs identités individuelles à travers l’expression créative dans chaque œuvre.

Palmarès

Dans la catégorie 2 - “Artistes en situation de handicap”, le 1er prix a été décerné à l’œuvre “Nắng chiều Tam Cốc” (Lumière du soleil de l’après-midi à Tam Côc) du jeune malentendant Lai Thanh Quang. Sa peinture représente le paysage de Tam Côc - Bích Ðông, surnommé la “baie de Ha Long terrestre” et la “deuxième plus belle grotte du ciel austral” à Ninh Bình, un patrimoine naturel exceptionnel. À travers son tableau, Quang exprime son amour pour la beauté de son pays, transmettant la fierté et appelant à la préservation des valeurs culturelles nationales à travers le langage des arts visuels.

Le 2e prix a été remis à l’œuvre “Qua ô cửa” (À travers la fenêtre) de Duong Linh Ðan, tandis que le 3e a été octroyé à l’œuvre “Môi trường thiên nhiên” (L’environnement naturel) de Bùi Thi Hảo (Thom).

Dans la catégorie 1, réservée aux jeunes artistes à Hanoï, le 1er prix a été décerné à l’œuvre “Long lanh” (Glittering en anglais ou Scintillant en français) de Nguyên Thi Nhiên. La goutte d’eau scintillante sur le visage anxieux de la jeune fille sert d’alerte au réchauffement climatique actuel, dépeignant un avenir sombre fait de fonte des glaces, de catastrophes naturelles et de montée du niveau de la mer - une réalité alarmante. Ce tableau incarne un appel urgent à œuvrer ensemble pour protéger la Terre avant qu’il ne soit trop tard.

Le 2e prix a été remis à l’œuvre “Hiển linh, xin đợi một chút !” (Apparition, veuillez patienter un instant !) de Nguyên Tân Thành, et le 3e à l’œuvre “ Kết nối thật” (Connexion réelle) de Nguyên Ngoc Hoàng.

Deux prix de grande distinction ont également été décernés à “Hoài” (Esprit du temps) de Tang (Thái Phuong) et à “The Gift” (Le cadeau) de Goseki Ryoko.

Suite à la cérémonie de remise des prix, une exposition des 14 œuvres lauréates est présentée dans le hall principal du Pan Pacific Hanoi du 22 avril au 2 mai 2025.

Thanh Thúy/CVN

Photos : Pan Pacific Hanoi