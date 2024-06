La mission de l'ONU souligne son engagement à contribuer à mettre fin à la crise libyenne

>> L'envoyé de l'ONU appelle les dirigeants libyens à résoudre la crise politique

>> Le HCR fournit une assistance médicale aux centres de soins de santé en Libye

>> La Tunisie, l'Algérie et la Libye s'engagent à renforcer leur coopération

Photo : UN/CVN

Mme Koury a souligné les "grandes difficultés" auxquelles les Libyens sont confrontés en raison de l'impasse politique et du déclin économique, notant que de nombreux Libyens sont plongés dans la pauvreté malgré des ressources abondantes.

"Le peuple libyen a trop souffert", a-t-elle affirmé, exhortant les autorités à donner la priorité au bien-être des citoyens.

Soulignant que l'Aïd représente le sacrifice et la réconciliation, la responsable onusienne a appelé toutes les parties à "préserver l'unité et la souveraineté de la Libye et à atteindre la prospérité pour tous".

Elle a également réitéré l'engagement de la MANUL à soutenir une solution à la question libyenne.

"La MANUL reste déterminée à travailler avec toutes les parties pour mettre fin à la crise, préserver l'unité et la souveraineté de la Libye et assurer un avenir stable et prospère", a indiqué Mme Koury dans son communiqué.

La Libye est confrontée à la division politique et à l'instabilité depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé Mouammar Kadhafi. Le pays continue de se débattre avec une transition démocratique fragile dans un contexte de défis sécuritaires et économiques permanents.

Xinhua/VNA/CVN