Des navires de guerre russes arrivent au port de La Havane après des exercices

Photo : AFP/VNA/CVN

Le ministère a indiqué que ces navires, qui appartiennent à la Flotte du Nord, sont arrivés au port pour une "visite non officielle". On compte parmi ces navires un sous-marin nucléaire et une frégate équipée d'armes modernes.

Avant leur entrée dans le port de La Havane, les navires ont réalisé des exercices simulés par ordinateur pour s'entraîner à des tirs de missiles de haute précision, en visant des cibles navales qui représentaient un ennemi fictif à plus de 600 km, selon le ministère.

Au cours des prochains jours, les membres d'équipage de ces navires et des navires de soutien participeront à plusieurs événements protocolaires, a ajouté le ministère, et ils auront l'occasion de se reposer et de visiter les sites touristiques locaux.

Le ministère cubain des Affaires étrangères a déclaré mardi 11 juin que les navires de guerre russes mouilleraient dans le port de La Havane de mercredi 12 juin à lundi prochain 17 juin, et que cette visite s'inscrivait dans le cadre des "relations historiquement amicales entre Cuba et la Russie".

Xinhua/VNA/CVN