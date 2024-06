L'Iran et l'Azerbaïdjan organisent un exercice militaire conjoint

L'Iran et l'Azerbaïdjan ont organisé jeudi 13 juin leur premier exercice militaire conjoint dans le comté de Poldasht de la province de l'Azerbaïdjan-Occidental, dans le Nord-Ouest de l'Iran.

Selon l'Agence de presse officielle iranienne IRNA, l'exercice militaire d'une journée visait à lutter contre le terrorisme et à assurer la sécurité durable de la rivière Aras, qui chevauche la frontière commune entre les deux pays et est sujette à d'éventuelles attaques de groupes terroristes.

Commentant l'exercice, Karim Cheshak, le commandant adjoint des forces terrestres pour les opérations de l'armée iranienne, a précisé que l'exercice impliquait un bataillon comprenant les forces spéciales et de réaction rapide des deux pays.

L'exercice comprenait quatre étapes opérationnelles, à savoir des opérations de reconnaissance impliquant des drones et des hélicoptères, des opérations de patrouille militaire, des opérations d'embuscade et des frappes aériennes et d'artillerie lourde planifiées, a-t-il précisé.

Il a ajouté que le message le plus important de l'exercice consistait à assurer la paix et la stabilité régionales.

