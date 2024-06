Le Japon et l'Ukraine vont coopérer en matière de renseignements

Le Japon et l'Ukraine ont l'intention de coopérer en matière de renseignements et prévoient également de conclure un accord de protection des informations pour l'échange de données classifiées. C’est ce qu’on peut lire dans un document publié par la diplomatie japonaise.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le texte, "la partie japonaise continuera de fournir une assistance à l'Ukraine conformément à ses exigences et dispositions constitutionnelles et légales". Ce soutien comprend "la fourniture d'équipements et de biens non létaux", le traitement des militaires ukrainiens blessés et "la coopération en matière de sécurité et de renseignement de défense".

"Les parties ont l'intention de conclure un accord sur la sécurité de l'information entre le Japon et l'Ukraine pour protéger mutuellement les informations classifiées échangées entre les parties, ainsi qu’étendre et faciliter l'échange d'informations entre les agences compétentes des parties", est-il indiqué. À cette fin, le Japon et l'Ukraine ont l'intention de tenir un "dialogue de haut niveau sur la politique de sécurité".

Dans une autre section de l'accord, les parties ont déclaré leur intention de "coopérer dans le domaine de la cybersécurité pour contrer les cyberattaques russes dans le contexte de l'agression en cours". Cette coopération comprend, entre autres, l'échange d'informations et d'expériences, ainsi que "la fourniture d'une assistance technique internationale à l'Ukraine".

L'accord entre Kiev et Tokyo a été signé lors du sommet du G7 pour une durée de dix ans et prévoit une assistance à la sécurité de Kiev, ainsi qu'une coopération dans les domaines social, technique et financier.

TASS/VNA/CVN