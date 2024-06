Cyril Ramaphosa réélu président de l'Afrique du Sud

Photo : AFP/VNA/CVN

Le juge en chef Raymond Zondo, qui a présidé la première séance de l'Assemblée nationale, a annoncé que M. Ramaphosa avait obtenu 283 voix pour remporter le scrutin, tandis que l'autre candidat, Julius Malema des Combattants pour la liberté économique, en a obtenu 44.

Plus tôt dans la journée, l'ANC et le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), étaient parvenus à un accord pour former un gouvernement de coalition. Dans le cadre de cet accord, M. Ramaphosa devrait être réélu avec le soutien de la DA, selon les médias locaux.

Lors des élections législatives du 29 mai, l'ANC a obtenu 159 des 400 sièges de l'Assemblée nationale, tombant pour la première fois sous la barre des 50% nécessaires pour maintenir sa majorité absolue, vieille de 30 ans, à la chambre basse du Parlement.

Xinhua/VNA/CVN