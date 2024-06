Iran - Venezuela : les ministres des AE veulent renforcer les liens pour lutter contre les sanctions

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim , Ali Bagheri Kani, et son homologue vénézuélien Yvan Gil Pinto ont souligné la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales et la coopération, en particulier face aux sanctions américaines.

>> L'Inde fait fi des sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela

>> L'Iran exhorte l'Union européenne à s'opposer aux sanctions américaines

>> Nucléaire : la levée des sanctions est la "priorité" de l'Iran

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les deux parties se sont rencontrées en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS à Nijni Novgorod en Russie, et ont souligné la nécessité de soutenir les Palestiniens et de condamner Israël pour ses attaques contre la bande de Gaza, selon un communiqué publié mercredi 12 juin par le ministère iranien des Affaires étrangères.

M. Bagheri Kani a évoqué les "divers et nombreux" projets de coopération bilatérale, appelant à des interactions et des communications plus continues entre les responsables iraniens et vénézuéliens dans différents domaines pour renforcer les relations bilatérales.

Abordant la question du conflit à Gaza, M. Bagheri Kani a exhorté la communauté internationale à redoubler d'efforts pour mettre fin aux opérations israéliennes et faciliter la livraison d'aide humanitaire au peuple "opprimé" de la bande de Gaza.

De son côté, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a témoigné de ses condoléances et de sa compassion pour la mort du président iranien Ebrahim Raïssi et du ministre iranien des AE Hossein Amir-Abdollahian dans un crash d'hélicoptère le 19 mai.

Étant donné que les deux pays sont sous le coup de sanctions des États-Unis, il est important qu'ils donnent suite plus sérieusement à la mise en oeuvre de projets conjoints et qu'ils favorisent la coopération pour contrer les embargos, a déclaré M. Pinto.

Il a ajouté que le peuple et le gouvernement vénézuéliens s'efforçaient de défendre les droits des Palestiniens.

Xinhua/VNA/CVN