La Malaisie gèle près de 100 comptes bancaires dans une affaire de maltraitance d'enfants

Dans ce qui semble être la pire affaire de ce type à avoir frappé la Malaisie depuis des décennies, la police a arrêté 171 suspects, dont des professeurs d'études religieuses et des soignants, et a mis en sécurité plus de 400 enfants après avoir pris d'assaut 20 refuges caritatifs.

Au cœur de l'enquête se trouve le groupe Global Ikhwan Service and Business (GISB).

Le 17 septembre, le chef de la police malaisienne, Razarudin Husain, a déclaré que les autorités avaient gelé 96 comptes contenant environ 124.000 USD et saisi huit véhicules liés au groupe.

Des examens médicaux ont montré qu'au moins 13 enfants avaient subi des abus sexuels, a déclaré Razarudin la semaine dernière.

