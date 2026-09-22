Hanoï, l’automne au fil des regards

À l’arrivée de l’automne, Hanoï dévoile un visage plus doux, entre lumière tamisée, rues animées et instants suspendus. Pour les amoureux de la capitale, cette saison se savoure autant dans les lieux emblématiques que dans les scènes les plus ordinaires.

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Photo : VNA/CVN

Fraîcheur, air légèrement sec, soleil doux : l’automne transforme subtilement l’atmosphère de Hanoï. Une rue familière, un vélo chargé de fleurs, un lac au crépuscule suffisent parfois à révéler un autre rythme de la capitale.

Hanoïen, Ngô Trung Dung aime parcourir la ville avec son appareil photo lorsque la saison revient. Du Vieux Quartier au lac Hoàn Kiêm, du lac de l’Ouest au pont Long Biên, en passant par le fleuve Rouge et la rue Kim Ma, il cherche à saisir ces changements de lumière et d’ambiance qui renouvellent des paysages pourtant familiers.

"L’automne à Hanoï est vraiment particulier. Le temps et l’atmosphère nous procurent une sensation de fraîcheur et de bien-être", témoigne-t-il.

Dans une capitale au rythme toujours plus soutenu, la saison offre encore des parenthèses de calme. "Il y a des moments où Hanoï semble s’arrêter, devenir plus douce et plus sereine, profondément hanoïenne", souligne-t-il.

Pour le photographe, aucun instant ne domine les autres. L’émotion peut naître au lever du jour, dans la lumière dorée du soir, au bord d’un lac au coucher du soleil ou au détour d’une scène de la vie quotidienne.

Photo : VNA/CVN

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Un rendez-vous annuel

Depuis Hô Chi Minh-Ville, Phan Thanh Dat revient chaque année à Hanoï lorsque l’automne s’installe. Pour lui, ce séjour est devenu un rendez-vous presque incontournable.

"Chaque année, je prends le temps de venir à Hanoï à l’automne. Cette saison est toujours aussi séduisante : dès qu’elle arrive, j’ai envie de faire ma valise et de partir", confie-t-il.

Il aime commencer la journée près de la cathédrale Saint-Joseph, autour d’un thé au citron et de quelques grains de côm, le jeune riz vert emblématique de la saison. Assis dans un coin de rue, il observe la ville qui s’éveille.

"Entendre les moteurs et les conversations sans ressentir de précipitation : c’est très Hanoï", raconte-t-il.

Ses promenades le conduisent ensuite dans les rues anciennes, entre maisons anciennes et arbres qui commencent à changer de feuillage. Ici et là, des bicyclettes chargées de fleurs ou de fruits de saison apportent une touche de couleur : chrysanthèmes, derniers lotus, kakis ou pomelos.

Au rythme du lac

En fin de journée, Phan Thanh Dat aime faire le tour du lac de l’Ouest. Il ralentit pour profiter du vent et observer les reflets changer avec la lumière. Le jaune de la fin d’après-midi cède progressivement la place aux teintes rouges du coucher du soleil, puis aux lumières de la ville.

Photo : VNA/CVN

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D’autres jours, il préfère rester dans un café calme, près d’une fenêtre, avec un livre, un café et quelques chansons consacrées à Hanoï.

"L’automne hanoïen est lent, paisible et romantique. Il n’a pas besoin de beaucoup de choses extraordinaires pour rester dans les mémoires", estime-t-il.

Pour ceux qui vivent dans la capitale comme pour ses visiteurs, les souvenirs les plus marquants ne sont pas toujours associés à un monument. Un matin frais, une rangée d’arbres, le parfum des hoa sua (Fleur de lait), un vélo fleuri ou une soirée au bord du lac peuvent suffire.

La saison en fête

Ces ambiances seront à l’honneur au Festival de l’automne de Hanoï 2026, placé sous le thème "Automne de Hanoï - Voyage des émotions", du 25 au 27 septembre au parc Thông Nhât.

Sur quelque 5.000 m², neuf espaces proposeront différentes expériences autour du patrimoine, du tourisme, des villages de métiers, de la gastronomie, de la culture et de la création.

Les visiteurs pourront notamment découvrir des itinéraires touristiques utilisant les technologies VR et AR, s’initier à la poterie de Bat Tràng ou au tissage de la soie de Van Phuc. L’espace gastronomique mettra à l’honneur plusieurs saveurs de l’automne, dont le côm (jeune riz gluant), , le thé au lotus, les gâteaux de la fête de la Mi-Automne et le pho (soupe de nouilles).

Photo : VNA/CVN

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Des espaces dédiés aux produits OCOP, aux échanges internationaux, au sport et au tourisme, ainsi qu’une exposition consacrée à la peinture, aux arts et à la création compléteront le programme, avec des ateliers et des spectacles mêlant traditions et expressions contemporaines.

Chaque automne, Hanoï change peu, mais suffisamment pour être redécouverte. Dans cette ville en mouvement, quelques instants de fraîcheur, de lumière et de calme continuent de créer des souvenirs durables.

Thao Nguyên/CVN