ASEAN : le Vietnam participe activement aux échanges culturels et populaires

L’ambassade du Vietnam et des entreprises vietnamiennes implantées et actives au Cambodge ont participé, le 21 septembre, à la Journée de l’ASEAN, placée sous le thème "Célébrer l’ASEAN : unité, paix et diversité culturelle". La manifestation s’est tenue à l’occasion de la Journée internationale de la paix.

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Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le secrétaire d’État adjoint du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Yeap Samnang, a souligné le rôle de l’ASEAN dans le maintien d’un environnement de paix, de coopération et de développement. Il a notamment mis en avant le rôle de la jeune génération, qui n’est pas seulement bénéficiaire de la coopération au sein de l’ASEAN, mais également un acteur de la construction de la Communauté de l’ASEAN. À travers l’éducation, l’amitié, les échanges culturels et les liens transfrontaliers, les jeunes contribueront à renforcer la compréhension et la confiance entre les pays de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Il a également remercié les ambassades des pays de l’ASEAN pour leur participation à l’événement, estimant que celle-ci témoignait de leur engagement en faveur d’une communauté de l’ASEAN pacifique, unie et résiliente.

De son côté, le directeur de l’École de langues CAM-ASEAN, Hun Chaya, a souligné que l’organisation de cette manifestation visait à encourager les apprenants à apprécier la diversité des valeurs culturelles. Cette initiative doit ainsi contribuer à renforcer l’amitié et à approfondir la coopération entre les pays de l’ASEAN.

À cette occasion, l’ambassade du Vietnam a organisé un stand de promotion présentant des produits d’artisanat traditionnel, des images consacrées au tourisme vietnamien ainsi que plusieurs produits de consommation représentatifs du pays.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a présenté le stand de la représentation vietnamienne aux dirigeants du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi qu’aux représentants diplomatiques des autres pays de l’ASEAN.

Plusieurs entreprises vietnamiennes présentes au Cambodge ont également participé à l’événement. Leur présence a permis de promouvoir leurs marques et leurs produits, tout en témoignant de leur volonté de contribuer à la communauté auprès d’un large public de jeunes Cambodgiens et des représentants diplomatiques des pays de l’ASEAN au Cambodge.

Les stands vietnamiens ont attiré un grand nombre de visiteurs, en particulier des jeunes. Ils ont contribué à promouvoir l’image du Vietnam, de son pays et de sa population, tout en renforçant les échanges entre les peuples au sein de la communauté de l’ASEAN.

La participation de l’ambassade et des entreprises vietnamiennes à cette manifestation témoigne non seulement du soutien actif du Vietnam aux activités d’échanges culturels et populaires au sein de l’ASEAN, contribuant ainsi à renforcer les liens et à construire la Communauté de l’ASEAN, mais également à promouvoir l’image du pays, de sa population et des marques vietnamiennes auprès du grand public et de la jeune génération cambodgienne.

Cette participation contribue également à promouvoir l’éducation, le tourisme et les échanges populaires entre les deux pays, en concrétisant l’orientation du Vietnam visant à promouvoir une diplomatie culturelle au service du développement, conformément à l’esprit de la Résolution N°80 du Bureau politique.

VNA/CVN