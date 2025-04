La libération des otages est liée à l'arrêt des "hostilités" israéliennes à Gaza

>> Libération de trois otages israéliens contre des centaines de détenus palestiniens

>> Israël ne pourra récupérer les otages que grâce à un échange de prisonniers, déclare le Hamas

>> Des négociateurs israéliens en Égypte pour discuter des otages retenus à Gaza

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"L'équation est claire : la libération des otages en échange d'une cessation des hostilités. Le monde l'accepte, mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu la rejette", a indiqué le Hamas, ajoutant que Benjamin Netanyahu prolonge le conflit et la souffrance "des captifs israéliens et des civils palestiniens".

Deux sources égyptiennes informées ont indiqué vendredi 11 avril que les autorités israéliennes et égyptiennes ont échangé des projets de propositions concernant un accord potentiel de cessez-le-feu et de libération d'otages.

Selon les sources, les deux parties se sont efforcées de concilier les différences entre la proposition de l'Égypte et un plan distinct proposé par l'envoyé spécial américain Steve Witkoff, pour parvenir à un cadre unifié pour un accord.

L'Égypte avait proposé de libérer entre cinq et huit otages vivants et de restituer plusieurs corps en échange de la libération de prisonniers palestiniens, ainsi que l'ouverture du passage frontalier de Rafah, l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza, ont précisé les sources.

Selon les mêmes sources, le nombre d'otages et de détenus libérés a été un sujet controversé dans la discussion avec Israël, notant que les médiateurs égyptiens et qatariens ont transmis la proposition égyptienne au Hamas, qui a fait part de son approbation.

Plus tôt samedi 12 avril, Israel Katz, le ministre israélien de la Défense, a annoncé que Tsahal va bientôt étendre ses opérations à la plus grande partie du territoire de la bande de Gaza, ajoutant : "C'est le dernier moment pour éradiquer le Hamas, libérer tous les otages israéliens" et mettre fin au conflit.

Dans le même temps, les Forces de défense israéliennes ont annoncé dans un communiqué avoir pleinement encerclé la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en terminant la création du "Corridor de Morag", une route au sud de l'enclave côtière destinée à séparer Rafah et Khan Younis.

Xinhua/VNA/CVN