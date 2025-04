UE : cinq nouveaux accords pour soutenir la relance de l'Ukraine

L'Union européenne (UE) a signé mercredi 9 avril cinq nouveaux accords avec l'Ukraine pour répondre aux besoins les plus pressants de l'Ukraine en termes de redressement et de reconstruction, mais aussi pour permettre à l'Ukraine de participer au programme spatial européen, selon un communiqué publié par la Commission européenne.

Photo d’archives : Xinhua/VNA/CVN

Trois contrats de financement d'une valeur de 300 millions d'euros permettront à l'Ukraine de répondre aux besoins de redressement notamment, la reconstruction des infrastructures essentielles telles que les réseaux d'eau et les installations à haut rendement énergétique.

La Commission européenne a également signé un accord sur la participation de l'Ukraine à la composante Copernicus, ainsi qu'aux sous-composantes "Evénements météorologiques spatiaux" et "Objets géocroiseurs" du programme spatial de l'UE.

L'accord sur la composante Copernicus apportera des avantages significatifs à l'Ukraine, tel que l'accès au futur service de météorologie spatiale, qui protégera les satellites ukrainiens des perturbations causées par les phénomènes météorologiques spatiaux, à titre d'exemple.

L'Ukraine a également signé avec l'UE, l'accord sur l'acquisition de contre-mesures médicales contre les menaces sanitaires transfrontalières graves. Cet accord permet à tous les signataires y compris l'UE et d'autres pays candidats, d'acquérir conjointement des contre-mesures médicales.

L'Ukraine bénéficiera d'un accès plus rapide, plus équitable et souvent plus abordable aux médicaments et produits médicaux essentiels. Ce qui garantira la protection de ses citoyens et de ses patients en cas d'urgence sanitaire.

Soutenus par l'Union européenne par l'intermédiaire de la facilité pour l'Ukraine, "ces projets reflètent notre engagement ferme en faveur du redressement et de la résilience à long terme de l'Ukraine. Ils apporteront des avantages tangibles aux personnes et aux entreprises du pays à un moment où elles en ont le plus besoin", a fait savoir Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Xinhua/VNA/CVN